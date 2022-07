Záhadná smrť jedného z najlepších ruských konštruktérov zbraní (†46): Zomrel počas terapie!

Hier à Moscou est mort le directeur de l'un des plus important bureaux d'études «secrètes» militaires, Dmitry #Konoplev.

Son bureau conçoit les systèmes de #missiles antichars Kornet, Quartet et Metis; systèmes de défense aérienne Pantsir-S1, Kashtan-M, Tunguska-M1 etc 1/3 pic.twitter.com/qB7BPxrKdt