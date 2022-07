Horúčavy potrápia Maďarsko aj v najbližších dňoch: Tretí stupeň výstrahy predĺžili do utorka

BUDAPEŠŤ - Tretí stupeň výstrahy pred horúčavami pre celé územie Maďarska bol predĺžený až do utorňajšej noci. Predĺženie výstrahy v piatok zverejnila agentúra MTI s odvolaním sa na Národné centrum zdravia (NNK) a Celoštátne riaditeľstvo civilnej ochrany (OKF).

Výstraha vydaná v stredu (20.7.) pôvodne platila do sobotňajšej noci. V Maďarsku však pretrvávajú horúčavy, pri ktorých teplota prekračuje na viacerých miestach krajiny 35 stupňov Celzia a v sobotu sa očakáva až 40 stupňov Celzia. Na viacerých miestach cez noc neklesne teplota pod 20 stupňov Celzia. Meteorológovia predpovedajú na utorok príchod studeného frontu zo severozápadu. Až vtedy by mali klesnúť teploty pod 38 stupňov Celzia a na severozápade Maďarska bude najviac 29 stupňov C.

Sucho a horúčavy spôsobujú požiare každý deň

Podľa OKF vplyvom sucha a horúčav vzniká denne v priemere sto požiarov v lesoch, na lúkach a poliach. Proti plameňom, ktoré zasahujú stovky hektárov územia, bojuje denne niekoľko stoviek hasičov. Rozsah zhorených plôch je desaťnásobne vyšší než vlani.