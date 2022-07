Maďarský parlament schválil víziu, podľa ktorej by mal byť EP rozpustený

Za návrh vízie v rámci mimoriadnej dvojdňovej schôdze parlamentu hlasovalo 130 poslancov a 50 bolo proti. V zmysle vízie Maďarska o budúcnosti EÚ by EP, ktorého poslanci sú v súčasnosti priamo volení, mal byť rozpustený a jeho nových členov by mali delegovať národné parlamenty. V zákonodarstve EÚ by mali mať právo veta národné parlamenty, mala by byť vytvorená spoločná armáda Únie a právomoci spoločných inštitúcií by boli obmedzené.

Uznesenie odsudzuje sankcie voči Rusku

Uznesenie maďarského parlamentu odsudzuje sankcie voči Rusku, podporuje integračné snahy krajín západného Balkánu a obsahuje aj zákaz financovania Únie z úverov. Telex.hu v tejto súvislosti pripomína, že zo spoločného úveru EÚ nemôže čerpať peniaze ako jediná krajina iba Maďarsko pre riziko korupcie.

Uznesenie zaväzuje vládu, aby s víziou Maďarska o budúcnosti EÚ oboznámila Európsku radu, EP, predsedu Európskej komisie a súčasného predsedu Rady EÚ. Veľká časť plánov EÚ protirečí maďarským víziám v tomto uznesení. V súčasnosti sa napríklad pracuje na rozšírení právomocí EP, ako aj na obmedzení možností veta členských krajín v Európskej rade, uzatvára server.