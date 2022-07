Orbán predpovedá recesiu v Európe pre energetickú krízu: Maďarsko čelí nedostatku zamestnancov

BUDAPEŠŤ - Európa sa pre rastúce ceny energií prepadne do recesie, čo podľa maďarského premiéra Viktora Orbána vyvolá boj o pracovné miesta aj v krajine, ako je Maďarsko, ktoré už čelí nedostatku pracovných síl. Informujeme o tom na základe správy Bloomberg, ktorá sa odvoláva na Orbánov rozhovor pre štátny rozhlas.

Sankcie Európskej únie (EÚ) proti Rusku vrátane sankcií na ropu zlyhali, pretože spôsobujú Európe väčšie ťažkosti ako Moskve a nepodarilo sa nimi prinútiť Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine, povedal Orbán v štátnom rozhlase. "Doteraz som si myslel, že sme sa strelili do nohy," uviedol Orbán.

Galéria fotiek (2) Viktor Orbán

Zdroj: SITA/Bertrand Guay, Pool via AP

"Teraz je to skôr tak, že si európska ekonomika strelila do pľúc a teraz má problémy dýchať," doplnil. Maďarsko, ktoré odoberá ruský plyn cez dva hlavné plynovody, pravdepodobne nebude čeliť prerušeniu dodávok plynu, ale bude sa vyrovnávať aj s prudko rastúcimi cenami energií, vyhlásil Orbán. To podnietilo vládu, aby vo štvrtok (14. 7.) oznámila obmedzenie desaťročného dotačného programu pre domácnosti a zriadila pracovnú skupinu pre potenciálne budúce núdzové opatrenia, dodal.