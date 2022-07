V Istanbule prebiehalo rokovanie týkajúce sa vývozu obilia: Ukrajina a Rusko dosiahli pokrok

ISTANBUL - Delegácie z Ruska a Ukrajiny začali v stredu spoločne s diplomatmi OSN a tureckými predstaviteľmi v meste Istanbul rozhovory o obnove zablokovaných dodávok obilia cez Čierne more. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na nemenovaného tureckého predstaviteľa.

Ide o prvé osobné stretnutie ruských a ukrajinských predstaviteľov od 29. marca. Štvorstranné stretnutie s tureckými predstaviteľmi sa uskutočňuje v období, keď na celom svete v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu prudko stúpajú ceny potravín. Ukrajina patrí medzi najväčších vývozcov pšenice a ďalších obilnín na svete. Export z ukrajinských prístavov však blokujú ruské vojnové plavidlá a tiež míny, ktoré Kyjev rozmiestnil v Čiernom mori.

Turecko, ktoré je členskou krajinou NATO, sa usiluje o prelomenie konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom, čo sa týka obnovenia exportu obilnín. Ankara tvrdí, že v Čiernom mori má 20 obchodných lodí, ktoré by mohli byť urýchlene naložené obilím z Ukrajiny.

Kuleba o kríze s obilninami

Kríza v oblasti vývozu obilnín, ktorej príčinou je ruská útočná vojna na Ukrajine, sa podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu blíži k riešeniu. Informuje o tom agentúra DPA, ktorá sa odvoláva na Kulebove vyjadrenia pre španielsky denník El País.

Ukrajina je podľa Kulebu pripravená vyvážať svoje obilniny na medzinárodný trh. "Sme dva kroky od dosiahnutia dohody s Ruskom. Obavy o bezpečnosť spojené s postojom Ruska musia byť vyriešené. Sme v záverečnej fáze a všetko teraz závisí od Ruska," povedal. Ak ruská strana naozaj chce, vývoz obilia sa podľa ukrajinského ministra začne rýchlo.

Svet nesmie doplácať na ruskú agresiu nedostatkom potravín

Podľa slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka je neprípustné, aby celý svet a osobitne Afrika doplácali na ruskú agresiu na Ukrajine nedostatkom potravín. Korčok to povedal v stredu v Budapešti na rokovaní s rezortnými kolegami z Česka, Rakúska, Maďarska a Slovinska v rámci neformálneho zoskupenia Central 5 (C5). Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa ministerstva bola hlavnou témou rokovania vojna na Ukrajine a jej dopady na energetickú a potravinovú bezpečnosť. Korčok opätovne vyzval Rusko, aby prestalo blokovať vývoz ukrajinskej pšenice na svetové trhy. "Zdôrazňujem, že Slovensko je pripravené urobiť všetko pre to, aby umožnilo tranzit obilia z Ukrajiny cez naše územie," vyhlásil Korčok. Ako pokračoval, SR spoločne s partnermi zároveň pracuje na znižovaní svojej závislosti od dodávok zemného plynu z Ruska. "Musíme byť v tejto záležitosti k sebe v Európe vzájomne solidárni," uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Rusko a Ukrajina dosiahli pokrok ohľadom vývozu obilia

Rusko a Ukrajina sa na stredajších rokovaniach v Turecku dohodli na vytvorení koordinačného centra, ktoré má zaistiť bezpečnosť prepravných trás na vývoz obilia z prístavov v Čiernom mori. Turecký minister obrany Hulusi Akar vo vyhlásení uviedol, že príslušná dohoda má byť podpísaná na budúcotýždňovom stretnutí všetkých zúčastnených strán. Informovali o tom televízia Sky News a denník The Guardian.

Stretnú sa znova

"Dohodli sme sa, že ruská a ukrajinská delegácia sa v Turecku stretnú znova budúci týždeň," povedal Akar po skončení rokovaní v Istanbule, kde sa zástupcovia z Moskvy a Kyjeva stretli po prvý raz od 29. marca. Dodal, že všetky strany sa zhodli aj na spoločných kontrolách prístavov. Akar naznačil, že konečná dohoda, ktorá by viedla k odblokovaniu zhruba 20 - 25 miliónov ton obilia z ukrajinských prístavov, by mohla byť uzavretá na budúci týždeň. Na plánovanom stretnutí budú opätovne prehodnotené všetky detaily budúcej dohody a malo by takisto dôjsť k jej podpísaniu.