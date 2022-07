Turecko ignoruje výzvu na prepustenie väzneného Osmana Kavalu

Podľa Reuters je pondelkové vyhlásenie ESĽP so sídlom v Štrasburgu ďalším krokom v rámci procesu, ktorý by mohol viesť až k tomu, že Ankare budú odobraté hlasovacie práva alebo pozastavené členstvo v Rade Európy (RE). Súd v pondelok zároveň nariadil tureckej vláde, aby Kavalovi vyplatila odškodné vo výške 7500 eur. ESĽP v roku 2019 rozhodol, že Turecko dlhodobým zadržiavaním porušilo Kavalovo právo na osobnú slobodu, aby umlčalo nielen jeho, ale aj širšiu tureckú občiansku spoločnosť. Verdikt, na základe ktorého by mal byť Osman Kavala okamžite prepustený na slobodu, sa stal právoplatným v máji 2020.

Turecko toto rozhodnutie súdu nerešpektovalo

Turecko toto rozhodnutie súdu nerešpektovalo, hoci sú preň verdikty ESĽP - ako pre členskú krajinu RE, záväzné. Dokonca po rozhodnutí štrasburského súdu vznieslo voči Kavalovi nové obvinenia. V apríli tohto roku 64-ročného Kavalu odsúdili na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia za údajný pokus o zvrhnutie vlády. Ďalších sedem osôb, ktoré vláda obžalovala za spoluúčasť na pripravovanom puči, dostalo tresty vo výške 18 rokov väzenia. Západné krajiny a ľudskoprávne organizácie považujú proces s Kavalom za zmanipulovaný a politicky motivovaný, ktorý bol vykonštruovaný s cieľom umlčať kritikov Erdoganovho režimu. Poukazujú na to, že údajne dôkazy o Kavalových plánoch na zvrhnutie vlády, boli len veľmi vágne.

Kritici režimu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana označujú súd s Kavalom za politický proces. Turecké súdy takto tohto známeho podnikateľa potrestali za to, že podporil demonštrácie, ktoré v roku 2013 prebiehali v parku Gezi v Istanbule a následne sa rozšírili aj do ďalších miest. Erdogan označuje Osmana Kavalu za spojenca amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa. Akúkoľvek kritiku procesu s Kavalom odmieta ako zasahovanie do vnútorných záležitostí Turecka a jeho súdov a vyhlasuje, že súvisiace rozhodnutia ESĽP rešpektovať nemieni.