Vedcom sa zrejme podarilo objasniť jednu z najväčších záhad o COVIDE-19

Vedci z amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) nedávno v časopise Brain zverejnili výsledky najnovšej štúdie, podľa ktorej môže imunitná odpoveď tela na koronavírusy spôsobiť poškodenie ciev. Tiež dospeli k záveru, že táto imunitná reakcia spôsobuje dlhodobý COVID-19. Poznatky sú založené na pitvách mozgu deviatich ľudí, ktorí náhle zomreli po nákaze vírusom.

Vedecký tím očakával, že v mozgu nebohých bude vírus SARS-CoV-2. Na ich prekvapenie sa ale ukázalo, že to boli ľudské protilátky, ktoré napadli bunky lemujúce krvné cievy mozgu a spôsobili zápal a poškodenie. Tento objav by mohol vysvetliť, prečo niektorí ľudia trpia pretrvávajúcimi symptómami nákazy vrátane bolesti hlavy, únavy, straty chuti a čuchu a neschopnosti spať či mozgovej hmly. "U pacientov s covidom sa často vyvinú neurologické komplikácie, ale základný patofyziologický proces nie je dobre pochopený. Už predtým sme pri pitve odhalili poškodenie krvných ciev a zápal v mozgoch pacientov, ale nepochopili sme príčinu poškodenia. Myslím, že v tomto dokumente sme získali dôležitý pohľad na kaskádu udalostí," uviedol Avindra Nath z NIH a hlavný autor článku.

Experti vybrali z predchádzajúcej štúdie, ktorá skúmala deväť jedincov vo veku 24 až 73 rokov, pretože na základe pozorovaní došlo u nich k poškodeniu krvných ciev v mozgu. Ich mozgy boli porovnané s desiatimi mozgami ľudí z kontrolnej skupiny, pričom vedci skúmali neurozápal a imunitné reakcie pomocou techniky nazývanej imunohistochémia. Zistili, že protilátky produkované v snahe bojovať proti covidu sa omylom zamerali na bunky, ktoré tvoria krvno-mozgovú bariéru, čiže štruktúru navrhnutú tak, aby zabránila vstupu škodlivých útočníkov do mozgu a zároveň umožnila prechod nevyhnutných látok. Poškodenie týchto buniek môže spôsobiť únik bielkovín, krvácanie a zrazeniny, čo zvyšuje riziko mŕtvice. Výskumníci zistili, že normálne bunkové procesy v oblastiach, na ktoré sa útok zameriaval, boli vážne narušené, čo viedlo k ich neschopnosti detoxikovať a regulovať metabolizmus.

Tieto zistenia môžu poskytnúť informácie o nových liečebných postupoch, napríklad liekoch, ktoré by sa zameriavali na tvorbu protilátok na hematoencefalickej bariére. "Je celkom možné, že rovnaká imunitná odpoveď pretrváva u pacientov s dlhodobým covidom, čo vedie k poškodeniu neurónov," povedal Nath. To by znamenalo, že liek, ktorý znižuje imunitnú odpoveď, by mohol týmto pacientom pomôcť.