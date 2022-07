MIMORIADNY ONLINE Moskva núti na okupovaných územiach Ukrajiny vyučovať podľa ruských osnov

KYJEV - Moskva núti učiteľov na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom, aby v školách vyučovali podľa ruských osnov. Pre denník The Guardian to uviedli samotní pedagógovia, ktorí sa obávajú, že v prípade odmietnutia môžu prísť o prácu.

Zničené ukrajinské sídlisko po ruskom ostreľovaní

6:00 Ukrajinskej štátnej spoločnosti Enerhoatom sa po dvoch dňoch podarilo obnoviť spojenie medzi systémami v Záporožskej jadrovej elektrárni a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). S odvolaním sa na Enerhoatom o tom informovala agentúra Reuters. Najväčšiu ukrajinskú jadrovú elektráreň počas svojej invázie na Ukrajinu 4. marca obsadili ruské jednotky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Avantgardné divadlo ukončilo svoju činnosť protivojnovým predstavením

Moskovské avantgardné divadlo Gogoľovo centrum, ktoré bolo jedným z posledných bášt umeleckej slobody v Rusku, vo štvrtok večer po záverečnom protestnom predstavení s názvom "Ja nie som súčasťou vojny" namierenom voči ofenzíve Kremľa na Ukrajine, ukončilo svoju činnosť. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.

Herci vo štvrtkovom predstavení recitovali verše sovietskeho básnika a vojaka Jurija Levitanského, ktorý sa narodil na území dnešnej Ukrajiny. Názov predstavenia si tvorcovia prepožičali z Levitanského známych veršov: "Ja nie som súčasťou vojny, vojna je súčasťou mňa". Po skončení posledného predstavenia odchádzajúci umelecký šéf divadla Alexej Agranovič vyhlásil: "Gogoľovo centrum je zatvorené. Navždy". Fungovať bude pod novým manažmentom a ponesie svoje niekdajšie pomenovanie - Dramatické divadla Nikolaja Gogoľa. Gogoľovo centrum v hlavnom meste Ruska desaťročie uvádzalo odvážne inscenácie, často narážajúc na čoraz prísnejšie a konzervatívnejšie zákony. Jeho umeleckým riaditeľom bol v rokoch 2012-2021 ruský režisér Kirill Serebrennikov, ktorý Rusko opustil po kritike invázie na Ukrajine.

Serebrennikov obvinil zodpovedné orgány v Moskve z "vraždy" Gogoľovho centra. Vo štvrtok sa divákom v hľadisku prihovoril z francúzskeho Avignonu prostredníctvom videospojenia slovami: "Gogoľovo centrum je myšlienkou, myšlienkou slobody. Sloboda nie je mŕtva. Sloboda žije dovtedy, pokým sme nažive my."

"Verím, že jedného dňa sa vojna skončí a povstane nádherné Rusko budúcnosti," uviedol. Serebrennikov bol v júni 2020 podmienečne odsúdený na tri roky väzenia a pokutu v sume rovnajúcej sa približne 10.000 eurám za spreneveru finančných prostriedkov tohto divadla. Rusko smel opustiť len po tom, čo mu v apríli súd v Moskve trest zrušil a nariadil aj jeho vymazanie z registra trestov. Jeho stúpenci tvrdia, že bol potrestaný za kritiku autoritárstva a homofóbie počas pôsobenia ruského prezidenta Vladimira Putina. AFP pripomína, že predstavitelia Moskvy tento týždeň ohlásili zmeny vo vedení v mnohých významných divadlách v ruskej metropole. Ide o súčasť narastajúceho tlaku voči akýmkoľvek kritickým hlasom, odkedy sa začala vojna na Ukrajine.

Moskva núti na okupovaných územiach Ukrajiny vyučovať podľa ruských osnov

Rusko nariadilo ukrajinským učiteľom v oblastiach kontrolovaných ruskou armádou do 21. júla podpísať dokument, v ktorom vyjadrujú svoju ochotu vyučovať podľa ruských osnov. Podpísanie takéhoto dokumentu však môže podľa Guardianu spôsobiť pedagógom viacero ťažkostí.

Ak s vyučovaním podľa ruského vzdelávacieho plánu nebudú súhlasiť, prídu o prácu a môžu čeliť represáliám zo strany ruských jednotiek. Naopak, podpísanie vyhlásenia by pre nich mohlo znamenať problémy zo strany ukrajinských úradov, ktoré to vnímajú ako kolaborovanie s nepriateľom. Pedagógovia však tvrdia, že ukrajinské zákony by mali rozlišovať, či učitelia vyučujú podľa ruského plánu dobrovoľne, alebo pod nátlakom. Ruský minister školstva Sergej Kravcov v júni oznámil, že Rusko urobí všetko pre to, aby sa 1. septembra otvorili školy na obsadených územiach Ukrajiny, v ktorých sa bude vyučovať podľa ruských osnov.

Dokument museli nateraz podpísať len učitelia dejepisu, zemepisu, jazykov a učitelia na prvom stupni základných škôl. Pedagógov, ktorí vyučujú matematiku, fyziku, biológiu a chémiu, sa nariadenie zatiaľ netýka, keďže tieto predmety nie sú ovplyvnené ruskou propagandou, povedal učiteľ žijúci v dedine v okupovanej časti Charkovskej oblasti.