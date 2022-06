Rusko postupne priškrcuje dodávky plynu: Lídri EÚ sa obávajú úplného zastavenia dodávok

Európskych lídrov čoraz viac znepokojuje možnosť úplného zastavenia dodávok ruského plynu. Taliansko požaduje zvolanie zasadnutia predstaviteľov EÚ, na ktorom by sa o tom diskutovalo. Ruský koncern Gazprom v priebehu uplynulých týždňov obmedzil dodávky plynu do Európy približne o 60%, čo spôsobilo, že Nemecko, Taliansko, Rakúsko a Holandsko signalizovali, že sa možno vrátia k uhliu.

Reakcia na vojnu Moskvy proti Ukrajine

Európska únia, ktorá takmer 40% svojej spotreby pokrýva dodávkami z Ruska cez plynovody, sa snaží v reakcii na vojnu Moskvy proti Ukrajine urýchlene zmenšiť svoju závislosť od ruských uhľovodíkov. "Rusko znižuje po troškách znižuje dodávky, do niektorých krajín takmer o 100%, do iných o 10%, 15%," uviedol v piatok pre CNBC vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrell. "Nemyslím si, že zastavia plyn cez noc, predovšetkým keď sa blíži leto a plyn nie je počas leta strategickou zbraňou. Avšak zima môže byť ťažká a my v Európe musíme byť pripravení."

Galéria fotiek (3) Josep Borrell

Zdroj: SITA/Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Všetky členské štáty EÚ spoločne rozhodujú o postupe v tejto záležitosti

Luxemburský premiér Xavier Bettel na otázku CNBC, či sa obáva, že Rusko môže úplne zastaviť dodávky plynu, odpovedal: "Som si plne vedomý, že môže. Môže. Je to len jeho rozhodnutie." Bettel podčiarkol dôležitosť faktu, že všetky členské štáty EÚ spoločne rozhodujú o postupe v tejto záležitosti. "V Moskve môže jeden človek sám rozhodnúť o zastavení energií do Európy."

Galéria fotiek (3) Luxembursjý premiér Xavier Bettel

Zdroj: SITA

Podľa predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolaovej je situácia znepokojujúca. "Mali sme obavy od prvého dňa. Nakoniec, niektoré krajiny sú od ruského plynu závislejšie než iné. Musíme nájsť riešenie tejto situácie, a nielen v krátko- a strednodobom horizonte."

Taliansko znížilo svoju závislosť od ruského plynu na 25 percent

Taliansko znížilo svoju závislosť od ruského plynu na 25 % zo 40 %, uviedol v piatok taliansky premiér Mario Draghi po summite lídrov EÚ v Bruseli. Taliansko sa podobne ako ďalšie krajiny Európskej únie snaží o urýchlenú diverzifikáciu dodávok plynu. Všeobecný obrat spôsobila ruská invázia na Ukrajinu. Rím v utorok (21. 6.) ohlásil opatrenia na zvýšenie uskladňovania plynu, aby prekonal nedostatok dodávok z Ruska.

Draghi uviedol, že lídri skupiny najrozvinutejších ekonomík skupiny G7 budú diskutovať o možnom zavedení cenového stropu na plyn. Summit lídrov G7 sa začne v nedeľu (26. 6.) v Nemecku. Dodal však, že hlavnou námietkou proti zavedeniu takéhoto stropu sú obavy, že Rusko môže ešte viac obmedziť dodávky.

Lídri EÚ by mali diskutovať na októbrovom summite

Podľa Draghiho sa Európska komisia (EK) dohodla, že pripraví správu o myšlienke cenového stropu a o trhu s elektrinou. Tá by mala byť hotová do septembra a lídri EÚ by o nej mali diskutovať na októbrovom summite.