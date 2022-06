Clintonová prekvapuje: Šokujúce priznanie po rokoch od stretnutia s Putinom, pôsobil príliš sexisticky

archívne video

Clintonová svoje rozsiahle priznanie odhalila v rozhovore pre The Financial Times. Ruský prezident Vladimir Putin sa k Hillary Clintonovej mal správať veľmi sexisticky. Putin raz vraj o Clintonovej povedal: "So ženami je lepšie sa nehádať."

Sexistické správanie

Reportér sa jej v rozhovore potom spýtal, či bol Putin voči Clintonovej v súkromí naozaj taký ostrý ako na verejnosti. Clintonová sa hlboko nadýchla a priznala šokujúce: "Áno, bol ku mne veľmi sexistický. Mali sme niekoľko zaujímavých, dokonca užitočných interakcií v súkromí a potom boli pozvaní novinári a on povedal niečo urážlivé o Amerike. Tým ukazoval svoju nadutú mužnosť navonok," povedala Clintonová.

Galéria fotiek (3) Hillary Clintonová

Zdroj: SITA/AP

Trump pohŕdal NATO, Putin by z jeho triumfu vo voľbách profitoval

V jednom dychu vyjadrila obavu aj z toho, že ak by Donald Trump vyhral voľby aj v 2020 roku, určite by "USA ťahal von z NATO". Bývalá ministerka zahraničných vecí dodala, že Putinova cesta k akémukoľvek víťazstvu na Ukrajine by sa spájala jedine víťazstvom Trumpa v roku 2024 počas prezidentských volieb. Trump podľa nej spolkom NATO pohŕdal.