MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj ocenil úspechy v Charkovskej i Chersonskej oblasti: Biden avizoval ďalšiu pomoc Ukrajine

06:19 Pápež František viedol v utorok v Ríme medzinárodnú modlitbu za mier na Ukrajine, ako aj na ďalších miestach sveta. Zúčastnilo sa na nej okolo 1000 veriacich vrátane ukrajinského veľvyslanca vo Vatikáne Andrija Juraša. Ako píše agentúra Reuters, mnohí ľudia mali na sebe na znak solidarity farby modro-žltej ukrajinskej vlajky.

06:12 Americký prezident Joe Biden oznámil, že Spojené štáty dodajú Ukrajine ďalšie moderné raketové systémy a muníciu, aby v obrane pred ruskou inváziou dokázala "presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na bojisku". Šéf Bieleho domu to napísal v utorkovom komentári pre noviny The New York Times. "Rýchlo sme pristúpili k tomu, aby sme Ukrajine poslali značné množstvo zbraní a munície, aby mohla bojovať na bojisku a byť v čo najsilnejšej pozícii pri rokovacom stole," uviedol Biden v príspevku. Poznamenal tiež, že cieľom USA je "demokratická, nezávislá, suverénna a prosperujúca Ukrajina", ktorá sa dokáže brániť proti ďalšej agresii, cituje ho stanice CNN.

Biden zdôraznil, že Washington nechce vojnu medzi NATO a Ruskom. "Pokiaľ nebudú napadnuté Spojené štáty alebo naši spojenci, nebudeme sa priamo angažovať v tomto konflikte - či už vyslaním amerických jednotiek do bojov na Ukrajinu alebo útokmi na ruské sily," povedal. Dodal, že USA Ukrajinu nepodporujú v tom, aby útočila mimo svojho územia.

06:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer vo svojom pravidelnom videopríhovore povedal, že ukrajinské sily zaznamenali úspechy v niektorých častiach Charkovskej oblasti na východe, ako aj v Záporožskej oblasti na juhu krajiny. "Určité úspechy" dosiahli podľa jeho slov aj v ruskými silami okupovanej Chersonskej oblasti. Informuje o tom Reuters a spravodajská stanica CNN.

Zelenskyj poznamenal, že ukrajinské jednotky napriek prevahe ruskej armády čo sa týka technického vybavenia a počtu vojakov preukazujú odvahu a zostávajú "pánmi situácie". "Chceme, aby boli oslobodení všetci naši ľudia. Musí sa to však uskutočniť s opatrnosťou," uviedol. Ukrajinský líder privítal tiež nový balík sankcií voči Rusku, ktorý schválila Európska rada. Rusko podľa jeho slov v dôsledku sankcií zostane na okraji svetovej ekonomiky. "Rusko sa nebude schopné adaptovať, a to znamená, že bude porazené," zdôraznil podľa CNN.

Kuleba vyzval Macrona, aby navštívil Kyjev pred 30. júnom

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v utorok vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby navštívil Ukrajinu pred 30. júnom, keď sa skončí francúzske predsedníctvo v Rade EÚ. Kuleba to povedal v rozhovore pre francúzsku televíziu La Chaîne Info (LCI), informuje agentúra AFP.

"Bolo by dobré, keby Macron prišiel ešte počas francúzskeho predsedníctva v EÚ, a najlepšie by bolo, keby prišiel s ďalšími dodávkami zbraní pre Ukrajinu," povedal Kuleba. Podľa neho by to bola najvzácnejšia pomoc, ktorú môže Kyjev od Paríža dostať. Macron navštívil Moskvu a Kyjev krátko pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Odvtedy navštívili Ukrajinu mnohí západní lídri, vrátane britského premiéra Borisa Johnsona či kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Francúzsky prezident v utorok zopakoval, že Kyjev navštívi "v správnom čase a za správnych okolností". V pondelok navštívila Kyjev šéfka francúzskej diplomacie Catherine Colonnová. Tá uviedla, že Francúzsko bude pokračovať v dodávkach zbraní pre Ukrajinu. Podľa nej nové dodávky dorazia už "v najbližších týždňoch".

Kanada pridala na sankčný zoznam aj údajnú Putinovu priateľku

Kanada v utorok ohlásila rozšírenie svojho sankčného zoznamu voči Rusku. Pridala naň údajnú priateľku ruského prezidenta Vladimira Putina, 21 ruských predstaviteľov a štyri finančné inštitúcie, informuje agentúra AFP. "Zameriavame sa na banky, oligarchov blízkych Putinovmu režimu, ako aj, neviem ako ju nazvať, jeho partnerku," povedala novinárom v Ottawe kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová. Podľa AFP tým myslela niekdajšiu gymnastku Alinu Kabajevovú.

Tá má v Kanade, rovnako ako aj ďalší sankcionovaní jednotlivci, zmrazené aktíva a do tejto krajiny má tiež zakázaný vstup. Okrem nej bola na sankčný zoznam pridaná napríklad aj Ruská poľnohospodárska banka, banka Investtradebank a dve ruské správcovské investičné spoločnosti. Majú zakázané pôsobiť v krajine. Kabajevová je podľa EÚ šéfkou predstavenstva ruského mediálneho holdingu NMG, ktorý vlastní významné podiely v takmer všetkých veľkých ruských štátnych médiách. Médiá o nej ako o Putinovej priateľke začali informovať už v roku 2008, pričom šéf Kremľa vtedy tieto správy poprel.

Jolyová uviedla, že tieto sankcie sú zamerané na "udusenie Putinovho režimu". EÚ zároveň pochválila za embargo na dovoz väčšiny ruskej ropy, na ktorom sa lídri členských krajín Únie dohodli v pondelok neskoro večer na mimoriadnom summite v Bruseli. AFP pripomína, že Kanada uvalila od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sankcie už na viac ako 1050 jednotlivcov a inštitúcií z Ruska, Ukrajiny aj Bieloruska.