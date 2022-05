Prehovoril starý otec masového vraha (†18) z Texasu: Keby som vedel o tomto, mohol som masakru zabrániť

V utorok krátko pred obedom miestneho času vstúpil do základnej školy Robb Elementary School v Uvalde 18-ročný Salvador Ramos so zbraňou v ruke. Škola sa nachádza neďaleko mexických hraníc, asi 140 km západne od San Antonia. Navštevujú ju väčšinou žiaci z hispánskej komunity. Zbraň, ktorú mal Ramos použiť, bola poloautomatická puška AR-15. Po vstupe do budovy začal strieľať všade okolo seba. Výsledkom tohto masakru bolo 19 mŕtvych detí a dve mŕtve učiteľky.

Starý otec útočníka Rolando Reyes v rozhovore pre ABC News uviedol, že nemal ani tušenie o tom, že jeho vnuk si len prednedávnom kúpil dve pušky. "Nemám rád zbrane. Nemôžem byť v ich blízkosti. Neznášam, keď vidím všetky tie správy o zastrelených ľuďoch." Zároveň však priznal, že má kriminálnu minulosť a nemôže preto vlastniť žiadnu zbraň. Ako pokračoval, keby o vnukových zbraniach vedel, určite by informoval úrady.

Ramos dovŕšil 16. mája 18 rokov a podľa úradov si zbrane kúpil 17. a 20. mája, teda už ako plnoletý. Ešte predtým, ako vošiel do školy, postrelil svoju babku v ich dome v Uvalde. Do školy sa mal následne presunúť na aute starých rodičov. Ramosa napokon zastrelili policajti.

V osudné ráno podľa starého otca nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo stať niečo strašné. Salvador mal menšiu hádku so starou mamou. Údajne malo ísť o zlé známky a to, že tínedžer nezmaturoval, no Reyes nič z toho nespomenul. "Hádali sa kvôli vysokej platbe za telefón, nič podstatné," uviedol. Po tejto hádke nasledovala už streľba.

Vyhrážal sa spolužiakom

Svojho vnuka opísal Reyes ako veľmi tichého chlapca. "Minulý rok nechodil do školy. Niekedy som ho zobral do práce." Spolužiaci zo strednej školy v Uvalde tvrdia, že Salvador chodil do školy len veľmi zriedkavo a v poslednom čase sa zvláštne správal, napríklad sa vyhrážal spolužiakom a úmyselne sa porezal na tvári.