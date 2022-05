KORONAVÍRUS Šanghaj pomaly upúšťa od drastického lockdownu: Čiastočne obnovil verejnú dopravu

Najväčšie čínske mesto takmer úplne uzavreli od sveta v apríli, keď sa stalo epicentrom najhoršieho výskytu covidu v krajine od prvej fázy pandémie. Na rozdiel od iných krajín Čína neustúpila od stratégie "nulovej tolerancie" covidu, pri ktorej sa snaží rýchlymi a tvrdými opatreniami izolovať ohniská nákazy, hoci je to pri infekčnejšom variante omikron čoraz ťažšie.

Galéria fotiek (4) Lockdown v Číne

Zdroj: SITA/AP Photo/Chen Si

Po spomalení šírenia vírusovej choroby však Šanghaj opatrne zmierňuje reštrikcie, keď už umožnil obnoviť výrobu v niektorých továrňach a obyvateľom menej rizikových oblastí znovu vychádzať von. Od nedele znova premávajú štyri z 20 liniek metra a obnovila sa aj časť cestnej dopravy. Ľudia, ktorí chcú použiť verejnú dopravu, musia preukázať negatívny test na covid a mať "normálnu teplotu", vyplýva z nariadenia úradov.

600 prípadov a tri kolá hromadného testovania

V obvode Ťing-an v centre mesta však v nedeľu znova zaviedli lockdown a obyvatelia tam podstúpia tri kolá hromadného testovania, počas ktorého nesmú opúšťať svoje domovy. Šanghaj, ktorý má 25 miliónov obyvateľov, hlásil v nedeľu približne 600 prípadov nákazy koronavírusom za posledný deň, z nich 570 bolo bez príznakov. Obmedzenia sú naďalej v platnosti v ďalších čínskych mestách vrátane hlavného mesta Peking, kde uzavreli mnohé obchody, obmedzili verejnú dopravu a nariadili miliónom ľudí prácu z domu.

Galéria fotiek (4) Čína a ich lockdown

Zdroj: SITA/AP Photo/Chen Si

Do soboty takmer 5000 ľudí z pekinského obytného komplexu Nan-sin-jüan premiestnili do karanténnych hotelov po tom, ako sa tam v uplynulých dňoch objavilo 26 nových infikovaných, informovali štátne médiá. Panujú obavy, že Peking by mohol uplatniť podobný prístup ako Šanghaj, v ktorom nemalo mnoho ľudí v dôsledku lockdownu dostatočný prístup k potravinám a zdravotnej starostlivosti, dodáva AP.