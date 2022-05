KORONAVÍRUS Severná Kórea potvrdila dva milióny prípadov horúčky: Krajina nemá testovacie kapacity, úmrtia pribúdajú

Podľa severokórejských úradov za stredu pribudlo ďalších 262.000 nakazených. Z celkového počtu dvoch miliónov nakazených už 1,2 milióna osôb ochorenie prekonalo. Počet úmrtí v tejto ázijskej krajine s takmer 26 miliónmi obyvateľov stúpol na 63. Podľa odborníkov nemá Severná Kórea dostatok testovacích kapacít, aby určila, koľko ľudí sa reálne nakazilo koronavírusom, preto sa ochorenie označuje za "horúčku".

Zaočkovanosť je prakticky nulová

Severná Kórea v snahe zabrániť zavlečeniu koronavírusu SARS-CoV-2 na svoje územie na jar 2020 úplne uzavrela hranice a výrazne obmedzila obchodovanie s Čínou. Zaočkovanosť proti covidu v KĽDR je prakticky nulová. Krajina odmietla zahraničnú pomoc a bezplatné dodávky vakcín z programu Covax v obave, že infekciu prinesú zahraniční špecialisti.

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že je "hlboko znepokojený" šírením vírusu v nezaočkovanej populácii, akú má napríklad Severná Kórea. WHO konštatovala, že KĽDR ju zatiaľ o prepuknutí epidémie neinformovala, čím by porušila svoje záväzky.