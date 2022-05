VIDEO Ďalšie špekulácie o zlom zdravotnom stave Putina: Stačil jediný pohľad na neho počas osláv 9. mája

Vladimir Putin vyvolal ďalšie klebety o svojom zlom zdravotnom stave po tom, čo ho videli kašľať na oslavách Dňa víťazstva s dekou prehodenou cez nohy. Zjavne sa snažil udržiavať popritom, ako dohliadal na prehliadku vojenskej sily.

Aj keď bolo v pondelok ráno v Moskve pomerne chladno, asi deväť stupňov, nikto z ďalších vysokopostavených kremeľských hodnostárov, ktorí sledovali pochod, nepociťoval potrebu prikrývky, čo zvyšuje obavy, že zdravie ruského vodcu sa mohlo zhoršiť. Jeden užívateľ na Twitteri napísal: "Prezident Vladimir Putin odhodil svoju prikrývku z ruskej vlny, aby mužne vykročil do neznáma." Ďalší zas žartoval, že "Putin ukradol prikrývku veteránovi" po tom, čo si všimol, že ju majú aj ďalší ľudia.

Napriek kašľu a prikrývke sa prezident počas prejavu a pri stretnutí s funkcionármi a divákmi zdal byť v poriadku. Objavili sa však správy, že Putin sa liečil na rakovinu aj Parkinsonovu chorobu, a to ešte predtým, ako spustil útok na Ukrajinu. Na televíznom stretnutí 21. apríla sa vodca, ktorý sedel za stolom a diskutoval o invázii so svojím ministrom obrany Sergejom Šojgu, zdalo, že pevne zvieral roh svojho stola pri zjavnom pokuse skryť trasúcu sa ruku.

Galéria fotiek (2)

Správa telegramového kanála General SVR tvrdila, že Putin, ktorý v októbri oslávi 70 rokov, bude tento mesiac po chirurgickom zákroku krátkodobo nespôsobilý vykonávať svoju funkciu. V správe sa uvádza, že plánoval odovzdať opraty blízkemu pobočníkovi Nikolajovi Patruševovi, bývalému šéfovi Federálnej bezpečnostnej služby, kým sa bude zotavovať.

Napriek predpovediam ohnivého prejavu ku Dňu víťazstva bol Putin dnes ráno trochu tichší. Pokúsil sa zdôvodniť útok na Ukrajinu paralelami s bojom Sovietskeho zväzu proti hitlerovskému Nemecku, ale neoznámil žiadnu veľkú novú eskaláciu konfliktu.

