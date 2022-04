Radar zachytil prejav číreho šialenstva: Neuveríte, akou rýchlosťou sa rútil mladík na kolobežke

Preprava kolobežkou sa v posledných rokoch stala pomerne bežnou formou dopravy aj u nás, najmä vďaka tomu, že je ekologická a ľahko sa pomocou nej presuniete z bodu A do bodu B. Stále sa však nájde mnoho tých, ktorí v súvislosti s ňou nedodržiavajú predpisy a ohrozujú tak nielen svoje zdravie a život, ale aj ostatných.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Policajný radar v Zlínskom kraji 13. apríla napríklad zaznamenal kolobežkára, ktorý sa rútil po ulici rýchlosťou 68 km/hod. "Ak niekto poznáte osobu zachytenú radarom, máme jednu radu. Užívajte si s ním spoločné chvíle, dokým to ide. Je dosť možné, že pri spôsobe, akým sa prepravuje rožnovskými ulicami, môže byť jeho jazda kratšia než by si predstavoval. Šťastím pre spoločnosť bude, keď pri svojich samovražedných pokusoch zostane sám," píše polícia na Facebooku. Upozorňuje pritom, že sa chystá pozorne monitorovať správanie jedincov na e-kolobežkách. "Štát bude musieť prijať zákazy a opatrenia, ktoré budú slušných ľudí chrániť pred počínaním podobných exotov."

PROJEV ČIRÉHO ŠÍLENSTVÍ zaznamenal radar dne 13. 4. 2022 na ulici Kramolišov. Pokud někdo poznáte osobu zachycenou... Posted by Městská policie Rožnov pod Radhoštěm on Wednesday, April 27, 2022

Mladík na kolobežke má síce prilbu, ale tá ho pri prípadnej nehode s najväčšou pravdepodobnosťou neochráni. "Po páde v 70 km/hod na asfalt v teplákoch budú tvoje obnažené kĺby a panvové kosti trčať do jarného večera. Milosrdné bezvedomie by ťa zrejme uchránilo pred utrpením, ale to sa nestane. Cez poškriabanú helmu budeš vidieť kamienky zaseknuté v tvojich dlaniach. To naozaj nechceš!" varovali policajti.