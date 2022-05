Transexuálka (42) sexuálne obťažuje obyvateľov mesta: Nechutné praktiky s odpadovým košom

Chloe Thompsonová sa vlastným pričinením ocitla už v nejednej nezávideniahodnej situácii. Takáto pozornosť jej ale očividne lichotí. V Middlesborough, odkiaľ pochádza, sa začala obnažovať na verejnosti v uličke Teesside, až kým na ňu nezakričal jeden pár a ona utiekla, informuje Metro.





V ten istý deň sa obnažila na ulici už po druhý raz. Tentoraz to bolo pred jej domom. Svedkyňa, ktorá ju zbadala, povedala, že Thompsonová sa na ňu a jej skupinu pozerala, "akoby chcela, aby sme si ju pri tom všímali". Keď bola Chloe Thompsonová vo svojom dome, odhalila zadok a pricapila ho k oknu práve vo chvíli, keď okolo prechádzali tri malé deti.

Najprv bola mužom

Thompsonová bola zapísaná v registri sexuálnych delikventov už predtým, ešte keď sa volala Andrew McNab. Za 22 trestných činov ju odsúdili už sedemnásťkrát, vrátane sexuálneho napadnutia neplnoletého dievčaťa v roku 2011. V minulosti bola vojakom. 15. februára sa priznala k spáchaniu troch posledných zločinov. Korunný súd v Teesside ju mal odsúdiť v utorok, ale sudca Stephen Carroll uviedol, že chce najprv preskúmať, či "existuje nejaký spôsob na ochranu verejnosti pred takýmto správaním".

Požiadal probačnú službu, aby vypracovala správu o tom, či by Thompsonová súhlasila s podmienkami podmienečného trestu. Zdôraznil však, že závažnosť týchto zločinov je úmerná k trestu odňatia slobody. "Potrebujem zistiť, či by ste boli schopná s tým prestať. Aj vzhľadom na výzvy, ktorým ste už čelili," povedal. Mal na mysli "ťažký boj, ktorý Thompsonová prežíva so svojou rodovou identitou", vysvetlil jej obhajca.

Thompsonová bola usvedčená z verejného obťažovania neslušným odhaľovaním, vystavením svojho penisu na verejnosti, pričom na sebe vykonávala sexuálny akt a poburovala verejnú mienku. Za svoje prehrešky bude ďalej súdená. Do vynesenia rozsudku ostáva podmienečne na slobode.