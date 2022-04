Expremiérka Ukrajiny Tymošenková: Spôsob boja Rusov potvrdzuje jediné, toto je hlavným cieľom Putina!

Expremiérka Ukrajiny poskytla rozhovor Tatiane Kolesničenkovej pre Wirtualna Polska, citujú Wiadomości. "Putinovým hlavným cieľom je zničiť Ukrajinu a jej občanov. Verí, že ak to urobí, podarí sa mu obnoviť impérium Sovietskeho zväzu," ozrejmuje. Ešte pred ruskou inváziou Putin otvorene povedal, že Ukrajina pre neho neexistuje. Rovnakú mienku má o jej národe. "Spôsob boja ruských jednotiek v tejto vojne to len potvrdzuje. Výsledkom je systematické a nemilosrdné zabíjanie civilistov. Preto túto vojnu nemožno vnímať len ako akt agresie. Je to genocída ukrajinského ľudu," uviedla Tymošenková.

Podľa nej dnes na Ukrajine aj vo svete každý sníva o konci vojny. Vodcovia slobodných národov robia všetko pre to, aby ukončili prelievanie krvi. Zdôrazňuje však jedno "ale". Treba vraj pochopiť, kto sedí na druhej strane rokovacieho stola. Ruská federácia už podpísala Budapeštianske memorandum. Ukrajina sa potom vzdala jadrových zbraní a na oplátku, okrem iného, Rusko garantovalo, že ukrajinská hranica zostane nedotknutá. "Ako vidíme, dnes všetky tieto dohody porušila," upozornila politička.

Máme neuveriteľne silný národ

Keď expremiérka počuje Putinove slová ako "demilitarizácia" či "denacifikácia", alebo že Ukrajina musí uznať Krym a Donbas ako neukrajinské územia a vzdať sa ašpirácií na vstup do NATO, vníma to ako teror, nie mierové rokovania. Ako ďalej hovorí, jeho účelom je pripraviť Ukrajinu o zbrane a podporu západných spojencov. Dnes má Ukrajina silnú armádu, ktorá je schopná víťaziť. "Máme neuveriteľne silný národ, ktorý je pripravený bojovať o každý centimeter svojej zeme. Celý svet nás podporuje, čo je bezprecedentné spojenie síl okolo Ukrajiny." Tento potenciál je taký veľký, že Ukrajina sa nemusí zaoberať agresorom, ale môže plánovať aj odvetu. "Spojením síl môžeme skoncovať so zlom, ktorým je Ruská federácia." Poľský prezident Andrzej Duda si myslí, že "Ukrajinci dnes potrebujú predovšetkým tri veci, ktorými sú zbrane, zbrane a ešte raz zbrane". Táto veta podľa Tymošenkovej najlepšie vystihuje potreby Ukrajiny.

Galéria fotiek (4) Bývalá prezidentka Ukrajiny Julia Tymošenková.

Zdroj: TASR//AP/Peter Morrison

Lend-lease od Američanov

Americký Senát jednomyseľne rozhodol o spustení programu lend-lease pre Ukrajinu. Ak tento projekt vstúpi do platnosti, Ukrajina bude mať neobmedzenú možnosť objednávať zbrane podľa svojich potrieb. "Pokiaľ bude zbraň zničená počas nepriateľských akcií, nebudeme za ňu platiť. Toto je jedna z najsilnejších stratégií, ako dať Ukrajine príležitosť vojnu aj skutočne vyhrať," povedala Tymošenková. Pred spustením programu ho ešte musí schváliť Kongres USA.

Príklad z Poľska

V Donbase sa medzitým začala ruská ofenzíva a najbližší spojenci Kyjeva stále otáľajú. Podľa správ Die Welt nemecký kancelár Olaf Scholz osobne zablokoval presun tankov na Ukrajinu. "Je najvyšší čas, aby sa Nemecko definovalo. Tak, ako nemôžete sedieť na dvoch stoličkách súčasne, nemôžete podporovať agresora a zároveň patriť do slobodného sveta. Záujmy, obchody a peniaze nemožno postaviť nad hodnoty slobodného sveta. Nemcom môžem povedať jednu vec. Nasledujte príklad Poľska," uviedla expremiérka. Poľsko podľa nej nie je len spojencom Ukrajiny. Je to jej najsilnejší a najvernejší obranca. Ako prvé poskytlo Ukrajine zbrane bez toho, aby sa na čokoľvek pozeralo. "Neustále akcie zo strany Poľska menia prístup západného sveta. Vidíme, že aj ďalšie krajiny sa čoraz intenzívnejšie zapájajú do pomoci na podporu Ukrajiny."

Zmena pohľadu na Zelenského?

Tymošenková bola pred vojnou v opozícii. Kritizovala kroky prezidenta, pretože sa domnievala, že pre Ukrajinu nie sú tie správne. "V záujme Ukrajiny by sme mali podporovať prezidenta, vládu aj armádu. Preto všetky zákony, ktoré od začiatku vojny prijala Najvyššia rada, boli prijaté jednomyseľne. Kým nezvíťazíme a nedonútime Putina opustiť svoje choré vízie, budeme fungovať ako celok."

Galéria fotiek (4) Volodymyr Zelensky

Zdroj: Twitter/Alec Luhn

Armáda je potrebná aj v prípade spojenectva

Poľsko, Veľká Británia, Turecko a USA sú pripravené garantovať bezpečnosť Ukrajiny. V tomto riešení však vidí Tymošenková dva znepokojujúce aspekty. Po prvé, príklad Ukrajiny jasne ukazuje, že v súčasnosti musí byť každá krajina garantom vlastnej bezpečnosti. Nech už uzavrieme akékoľvek spojenectvá, musíme mať armádu vyzbrojenú najmodernejšou technikou a vlastný silný zbrojný priemysel. "Musíme byť pripravení. Je to izraelský model zadržiavania nepriateľa a dodávania spoločnosti pocit bezpečia."

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Po druhé, Tymošenková nesúhlasí s tým, že Ukrajina musí opustiť svoje úsilie o vstup do NATO. Ukrajinský obranný systém musí byť viacvrstvový. Nikto nemôže povedať suverénnej krajine, aké rozhodnutia má urobiť a do akých aliancií sa pripojiť. Ukrajinský ľud o tom rozhodne sám. "Sami posúdime, či máme reálnu šancu na vstup do NATO."

Ruská ofenzíva na Donbas

Rusko naberá na sile, prijalo bezohľadnú stratégiu, ktorá bude spočívať v zabití čo najväčšieho počtu civilistov. "Niektorí ľudia si myslia, že Putinovým plánom je zmocniť sa len východu a juhu krajiny, ale to je nesprávne. Len čo Putin prijme Donbas, otočí sa na ďalšie časti Ukrajiny. On sa nezastaví. Nestiahne sa, kým si nepodmaní celú Ukrajinu." Ofenzíva na Donbase bude rozhodujúcou bitkou. Julia Tymošenková na záver ešte apelujem na svet aby vyzbrojil Ukrajinu, zaviedol okamžité embargo na ruskú ropu, plyn a uhlie. "Bol by to historický moment na ukončenie tohto zla. Treba to urobiť pre Ukrajinu, Poľsko, pobaltské štáty a celý svet."