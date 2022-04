VOJNA NA UKRAJINE Objavilo sa VIDEO s mŕtvymi ruskými vojakmi! Pravosť záberov potvrdili americkí novinári

Na ruskej sociálnej sieti Telegram sa objavilo video, na ktorom ukrajinskí vojaci strieľajú do ruských zajatcov. Ide o drastické krvavé zábery a ich pravosť overili americkí novinári z The New York Times. Podľa nich ide o dozvuky prepadnutia sťahujúceho sa ruského konvoja.

Na záberoch vidno niekoľko mŕtvych ruských vojakov. Jeden z nich sa ešte hýbe. Zaznejú tri výstrely a vojak je mŕtvy. Niektorí ruskí vojaci majú na záberoch zviazané ruky. Okolo všetkých je množstvo krvi. "Nie sú to ani ľudia," hovorí jeden z ukrajinských vojakov a prechádza pomedzi zničené ruské vozidlá. Podľa neho dvoch ruských poručníkov vzali Ukrajinci do zajatia.

Masaker v Buči

Podľa The New York Times bolo video natočené neďaleko dediny Dmytrivka, ktorá sa nachádza juhozápadne od mesta Buča, v ktorej ruskí vojaci zanechali stovky mŕtvych civilistov. Ukrajinskí vojaci povedali novnárom, ze prepadli sťahujúci sa ruský konvoj. Stať sa tak malo ešte 30. marca.

O tom, že sa Ukrajincom podarilo prepadnúť a zničiť konvoj, informovalo aj ukrajinské ministertsvo obrany. Podľa neho išlo o "precíznu prácu" ukrajinských síl. Nie je však jasné, k akej jednotke patria ukrajinskí vojaci z videa. Podľa ukrajinskej spravodajskej agentúry ide o tzv. Gruzínsku légiu. Je to polovojenská jednotka, ktorá existuje od roku 2014. Zložená je z gruzínskych dobrovoľníkov, ktorý sa po oddelení separastických republík a anexii Krymu pridali na stanu Ukrajiny.

Moskva Buču popiera

Internetom už skôr kolovali rôzne videá, ktoré mali dokazovať brutalitu ukrajinskej armády voči ruským vojakom. Väčšinou videá zverejňujú ruské weby, pričom tam vládne prísna cenzúra a vojnu na Ukrajine nazývajú "špeciálnou vojenskou operáciou".

Na očividný masaker v Buči však Rusi reagovali tak, že ho popierajú a hovoria o propagande. Mŕtvych civilistov tam podľa Moskvy dali až po odchode ruskej armády. Veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj varoval pred falošnými videami, ktoré sú zinscenované a majú za úlohu ukázať ukrajinské jednotky v zlom svetle.

"Zdôrazňujem, že sa členovia ukrajinských ozbrojených síl, aj ostatných vojenských formácii, prísne riadia pravidlami medzinárodného humanitárneho práva," povedal Zalužnyj a dodal, aby ľudia dôverovali len oficiálnym zdrojom.