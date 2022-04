Zomrel vodca ruských nacionalistov Žirinovskij: Poľsko chcel vymazať z mapy, Európu na Silvestra bombardovať

MOSKVA - Vo veku 75 rokov zomrel ruský politik Vladimir Žirinovskij. Oznámil to v stredu predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin.

Žirinovskij podľa Volodinových vyjadrení zomrel po dlhej a ťažkej chorobe. Politika začiatkom februára v Moskve hospitalizovali pre nákazu koronavírusom. Predseda pravicovej populistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) Žirinovskij bol známy svojimi provokatívnymi vystúpeniami a vyjadreniami namierenými proti Západu, pripomína Reuters.

Pobaltiu a Poľsku sa na vyhráźal, že ich Rusko "vymaže z mapy". "Predstavitelia týchto trpasličích štátov by si mali uvedomiť, kým sú," vyhlásil ruský nacionalista. "Stalinova chyba v roku 1945. Mal poslať skutočnú okupačnú armádu do Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. A všetkým zatvoriť huby, aby všetci dodnes mlčali a ešte ďalších 100 rokov," vyhlásil Žirinovskij.

Šokujúce boli aj jeho vyjadrenia minulý rok. Žirinovskij vyzýval k tomu, aby sa koncom roka začalo bomardovanie Európy, ideálne v noci, z 31. decembra na 1. januára. Politik k tejto téme prehovoril práve v čase zhoršených vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou.

"Keby som bol na čele krajiny ja, práve teraz by som to využil. Ak sa stále nedohodli... vypáliť im to tam v noci z 31. decembra na 1. januára. Všetci už budú pod parou...“ šokoval vyjadrením Žirinovskij. "Trochu počkať, je tam časový posun. Niekedy o štvrtej, piatej ráno,“ neprestával nepríjemne prekvapovať politik.

Po týchto slovách však povedal, že bombardovať netreba všetkých. "Len výberovo. Niekto potrebuje byť potrestaný. Niekoho treba postrašiť. Inak budú strašiť sankciami. Rozumiete? Veď je to stres," pokračoval.

Kto bol Žirinovskij?

Narodil sa 25. apríla 1946 v Alma-Ate, metropole vtedajšej Kazašskej sovietskej socialistickej republiky, a neskôr študoval na Inštitúte orientálnych jazykov pri Moskovskej štátnej univerzite (MGU). Po skončení štúdií Žirinovskij odslúžil dva roky vojenskej služby v Tbilisi. Kariéru začal v zahraničnom oddelení Sovietskeho výboru na ochranu mieru.

Galéria fotiek (2) Vladimir Žirinovskij

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

V roku 1991 dal na ministerstve spravodlivosti zaregistrovať Liberálnodemokratickú stranu Sovietskeho zväzu (neskôr Ruska, LDPR). Liberálnodemokratická strana Ruska je parlamentnou stranou nepretržite od roku 1993, keď získala takmer štvrtinu všetkých poslaneckých mandátov v Štátnej dume. Žirinovskij bol prezidentským kandidátom v šiestich voľbách. Volodin vyzdvihol Žirinovského osobnosť a povedal, že bez tohto politika je "náročné predstaviť si vývoj politického systému moderného Ruska", píše Reuters.