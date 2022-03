Kremeľ zvažuje poslať bojovať na Ukrajinu tínedžerov: Mládežnícka organizácia pripomína Hitlerjugend

MOSKVA/KYJEV - Vojna je nemilosrdná záležitosť a mobilizácia je v takom prípade, hlavne v okupovanej krajine, niečím očakávaným a mladí muži v produktívnom veku musia nastúpiť na front. Šokujúce však je, ak krajina, ktorá okupuje uvažuje nad zapojením sa do bojov prostredníctvom mládežníckej organizácie bojovníkov, ktorí miestami nemajú ešte ani 18 rokov. Áno, aj nad takými krokmi Rusko teraz uvažuje. Ich hnutie mladých vojakov, známe pod názvom Junarmija by sa čoskoro mohlo v prípade niektorých plukov ocitnúť na Ukrajine.

archívne video

Združenie mladých bojovníkov, ktorí sú vlastne ešte len deťmi

Čo je to vlastne hnutie Junarmija, alebo celým názvom Národné hnutie mladých armádnych kadetov? V princípe ide o združenie, ktoré ma za úlohu vycvičiť na boj budúcich príslušníkov obranných zložiek v Rusku, no už v útlom veku. Okrem toho má hnutie vo svojom poslaní "všetpovať" hodnoty vlastenectva, národnej služby, národnej a vojenskej histórie, spomienku na minulé vojenské operácie a ťaženia. Toto hnutie kadetov pritom vo svojej poslednej "verzii" existuje od roku 2015 a zakladateľom je práve dnes tak často skloňovaný a "stratený" minister obrany Sergej Šojgu.

Ak sa spomínalo hnutie "mladých" bojovníkov, tak ide skutočne a výhrade o osoby od ôsmich do osemnástich rokov, teda o deti a tíndžerov, ktorí sú už v takto útlom veku vychovávaní na prípadný boj s nepriateľom či uctievaním si "vlasteneckých hodnôt".

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia.sk

Chcú ich zrejme poslať do boja na Ukrajinu

Zarážajúce už však je to, ako uvažuje Kremeľ a s ním celá vláda, vrátane ministra Šojgua. Dňa 15. marca totiž on sám podpísal rozkaz „O zapojení sa členov vojensko-vlasteneckého občianskeho hnutia Junarmija do začatia špeciálnej operácie na území Ukrajiny". Hlavné generálne vojensko-politické riaditeľstvo ruských ozbrojených síl Gennadij Zhidko vykoná na tento úkon príkaz.

Na sociálnej sieti o tomto informovalo ukrajinské obranné spravodajstvo, ktoré dokonca získalo aj spomínaný dokument.

❗Путін і Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх – документ ▪️Через брак живої сили для поповнення... Posted by Головне управління розвідки Міністерства оборони України on Sunday, March 20, 2022

Desivá paralela s dejinami z druhej svetovej vojny

To, že Putinovo Rusko zrejme uvažuje o poslaní len 17-ročných tínedžerov do vojny vytvára až nepríjemné déjà vu s druhou svetovou vojnou. Práve to si myslí aj samotné ukrajinské obranné spravodajstvo, ktoré tento krok prirovnáva k Nacistickému Nemecku, ktoré od roku 1943 posielalo stredoškolákov v divíziách Hitlerjugend zapojiť sa do jednotiek protilietadlového delostrelectva. "A od septembra 1944 do januára 1945 sa do služby v Hitlerívskej armáde zapojilo 150 000 maloletých dievčat," pripomína obranné spravodajstvo Ukrajiny.

Galéria fotiek (4) Vladimir Putin s príslušníkmi Junarmije v Sevastopole v novembri 2021.

Zdroj: Profimedia.sk

Personálne zúfalstvo?

Dokumenty, ktoré spravodajstvo prinieslo, hovoria o rozkaze na prípravu správy potenciálnej ľudskej rezervy vo veku 17 až 18 rokov na zapojenie sa do bojov v okupačnej armáde. Vojenské vedenie Ruskej federácie má podľa nich ponúknuť návrhy na čo najrýchlejšiu prípravu daného personálu.

Ukrajinci sa domnievajú, že tento krok prichádza aj vzhľadom na nedostatok bojovej sily na Ukrajine a ide tak o doplnenie stavov okupačnej armády. Podľa nich Kremľ vážne uvažuje o možnosti zapojenia sa do bojov prostredníctvom iba maloletých občanov Ruskej federácie.