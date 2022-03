Mladé Ukrajinky ukazujú krutú realitu: Takto žijeme v bombovom kryte!

KYJEV - Len dvadsaťročná Valéria si pred 19 dňami užívala život so svojimi kamarátmi. Jej život sa však v okamihu, keď ruský okupanti začali bombardovať Ukrajinu, otočil naruby. Teraz prostredníctvom sociálnych sietí ukazuje, ako vyzerajú jej dni v bombovom úkryte.

Peklo vo vlastnej krajine - aj tak sa dá nazvať to, čo práve prežívajú Ukrajinci, ktorí nemohli alebo sa im nepodarilo opustiť Rusmi bombardovanú Ukrajinu. Napriek tomu, sa však nájde stále veľa ľudí, ktorí ruskú agresiu u našich východných susedov schvaľujú. Mladí ľudia, ktorí teraz na Ukrajine žijú, informujú o tom čo sa v ich krajine deje, prostredníctvom sociálnych sietí.

Jednou z takých je aj dvadsaťročná Valéria, ktorá svoje videá zverejňuje na sociálnej sieti TikTok. So svojou rodinou a psom sa musela presťahovať do protileteckého krytu, v ktorom teraz trávi väčšinu svojho dňa. Snaží sa však zachovať si chladnú hlavu a nadhľad s humorom.

Galéria fotiek (3) Dvadsaťročná Ukrajinka zverejňuje videá z bombového úkrytu na Ukrajine.

Zdroj: TikTok/valerisssh

Valéria pochádza z mesta Černihiv, ktorý sa nachádza severne od Kyjeva. Vo svojich videách ukazuje, ako ruské vojská zbombardovali byty, v ktorých žili jej priatelia, nemocnicu, v ktorej sa narodila, ale aj to, ako vyzerá jej všedný deň v protileteckom kryte.

Zdroj: TikTok/valerisssh

Valériine videá sa okamžite stali virálnymi a rozhovor s ňou urobili aj zahraničné médiá, akými sú CNN alebo BBC. Valéria však nie je jediná, ktorá takýmto spôsobom informuje svet o tom, čo sa deje v jej rodnej krajine.

Angelika je už v Taliansku

Známou Ukrajinkou je aj Angelika, ktorá na sociálnych sieťach rovnako zverejňuje, čo sa deje na Ukrajine. Angelika bývala v Kyjeve, keď sa začala ruská invázia Ukrajiny. Spolu so svojím bratom sa po strastiplnej ceste dostali k rodičom na dedinu, kde prebývali nejaký čas.

Galéria fotiek (3) Angelika je už v Taliansku

Zdroj: IG/Angella00

Počas dňa i noci sa niekoľkokrát museli schovávať do pivnice, pretože sa rorozvučali sirény, ktoré oznamovali letecký útok. Angelika žila istý čas aj na Slovensku a tak ľudí, prevažne na Instagrame, informuje aj po slovensky.

Mladá Ukrajinka spolu sa spolu so svojou rodinou napokon rozhodli Ukrajinu opustiť. Odišli do Poľska, odkiaľ sa neskôr vybrali do Talianska, v ktorom býva ich babička. Angelika celú cestu zdokumentovala. Svojich sledujúcich informovala aj o tom, že jej otec a jeden starší brat ostali na Ukrajine. Tam je momentálne vyhlásená mobilizácia a muži nie sú púšťaní z krajiny.