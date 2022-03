Lukašenko zapózoval na bezpečnostnej rade pred záhadnou mapou Ukrajiny: Plán útoku na ďalší štát?

Priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina sa obrátil na bezpečnostných predstaviteľov, keď stál pred bojovou mapou, ktorá zrejme ukazuje plánovanú operáciu z južnej Ukrajiny u jej malého suseda. Mapa tiež ukazovala navrhované bojové plány po celej krajine.

Podrobne opisuje útočné línie smerujúce na Ukrajinu, z ktorých niektoré sa stali v prvých dňoch invázie Ruska na Ukrajinu – ako napríklad sily útočiace na Kyjev zo severu a na Cherson z Krymu. Na mape, ktorú má po svojej pravici, je Ukrajina rozdelená na štyri časti. Údajne to však má znázorňovať, ako je Ukrajina rozdelená na štyri operačné veliteľstvá - západ, sever, juh a východ.

Ukázal však aj niekoľko útokov, ktoré sa ešte len majú uskutočniť – dokonca sa zdá, že jeden mieri z ukrajinského prístavného mesta Odesa do Moldavska, čo môže naznačovať, že Rusko plánuje napochodovať s vojskom k ukrajinskému susedovi.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM