ZÁZRAK počas vojny: Žena porodila v kyjevskom metre! Emotívne zábery, nebola jediná

Vlaky metra ostali na nástupištiach otvorené, aby v nich civilisti mohli prečkať boje. Tí používajú aplikáciu Telegram pre kontakt s vonkajším svetom. Otvorená skupina na Telegrame zdieľala z metra fotografiu spiaceho novorodenca, ktorého matka drží za ruku. Podľa zverejnených informácií ide o dievčatko, ktoré pomenovali Mia.

Galéria fotiek (2) Žena v Kyjeve porodila v piatok v podzemnej stanici metra, kde sa obyvatelia mesta ukrývajú pred ruskými náletmi.

Zdroj: Facebook/Hanna Hopko

Ďalší pôrod vo vojnových podmienkach

Na sociálnej sieti sa však objavili aj ďalšie fotografie a videá, ktoré zachytávajú pôrod ženy v nie úplne vyhovujúcich podmienkach. Podľa popisu sa malý chlapec narodil na improvizovanej sále v suteréne nemocnice, ktorý slúži ako úkryt. "Tri varovania pred nebezpečenstvom denne.

Ráno ostreľovanie obytnej štvrte pri nemocnici. Medzitým v suteréne pôrodnice, v podmienkach ďaleko od tých, ktoré si nový život zaslúži, sa ozval hlasný plač novorodenca. Je to chlapec!" napísal Starobilská nemocnica, ktorá sa nachádza na východe Ukrajiny v Luhanskej oblasti.

Nocujú v metre

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá prebieha u našich východných susedov, vyhnala mnohých Ukrajincov z ich domov. Kým niektorí sa rozhodli utekať na západ do bezpečia, iní odišli do úkrytu. Hrozba bombardovania ich prinútila ísť napríklad do metra. To využívajú najmä obyvatelia hlavného mesta Kyjev, či v meste Charkov na východe krajiny. Ľudia tam sedia aj spia na karimatkách, nachádzajú sa tam celé rodiny - rodičia s deťmi, aj starí rodičia.