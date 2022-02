Emotívne slová ukrajinskej zdravotníčky: Sirény o štvrtej ráno! Neter mi plakala do telefónu

PRAHA/KYJEV - Nikdy by si nepomyslela, že Rusko na Ukrajinu zaútočí. Sama v Rusku študovala a oba národy považuje za tak blízke, ako sú si blízki Česi a Slováci. Najviac obáv má teraz o osemdesiatdvaročnú matku, ktorá na Ukrajine zostala. Všetci boli v šoku, neboli na to pripravení, povedala ukrajinská zdravotníčka Halyna Lecyková, ktorá pracuje na 1. chirurgickej klinike Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.

V Českej republike žije Lecyková vyše 20 rokov, na západe Ukrajiny v Ľvovskej oblasti ale zostala jej matka. Vo štvrtok, keď sa útok Ruska na Ukrajinu začal, bola u matky aj Halynina neter.

"Hovorila, že o štvrtej ráno začali hučať sirény. Všetci boli v šoku, neboli na to pripravení, plakala mi do telefónu," povedala Lecyková. "Moja mama, ročník 1939, zažila druhú svetovú vojnu ako dieťa. Vie, čo to znamená bomby, nepokoj, neporiadok a všetko, čo je s tým spojené. A teraz v 82 rokoch zažíva toto," poznamenala zdravotníčka.

Útok Ruska ju prekvapil

Halynu útok Ruska prekvapil. "Študovala som v Rusku, v Leningrade (dnes Petrohrad). Sedem rokov som bola v Rusku, žila s ruským národom, pracovala tam. Jednoducho nikdy by som si nepomyslela, že táto situácia raz nastane," povedala. Rusko a Ukrajinu považuje za blízke národy tak, ako sú si blízki Česi a Slováci. "Nikdy by som neočakávala, že Rusko toto urobí. Neviem, aký cieľ sleduje," doplnila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Christian Charisius/dpa via AP

Z Česka sa snaží počúvať vysielanie, ktoré prináša aktuálne správy z Ukrajiny. Z informácií, ktoré má aj od svojich známych z Ukrajiny, vyplýva, že mnohé rodiny sa o odchod z krajiny pokúsili, ale keď uviazli v mnohokilometrových kolónach na hraniciach, snahu vzdali. Navyše dospelí muži teraz krajinu nesmú opustiť kvôli vyhlásenej mobilizácii. Ich príbuzní, ktorí žijú v zahraničí, sa podľa Lecykovej vydávajú k hraniciam s Ukrajinou a snažia sa tam vyzdvihnúť aspoň ženy, deti a seniorov, ktorých sa mobilizácia netýka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR / AP, Milan Kapusta

Sama uvažuje o tom, že by sa takto pokúsila odviezť svoju matku. "Ale ona nechce. Povedala, že nikam nepôjde. Vypratali si pivnicu, naťahali tam pitnú vodu, konzervy... Jednoducho, keby náhodou," uviedla. Podľa nej je viac ľudí, ktorí krajinu nechcú opustiť kvôli majetku, ktorý celý život budovali. "Je mi ľúto tých ľudí, ja im rozumiem," poznamenala. Sama by si priala, aby na Ukrajine bol čo najskôr zase mier.