Český parlament rokoval celú noc: Obštrukcie zo strany opozície! Poslanci sa k spornej novele nedostali

PRAHA - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR mala v utorok opäť začať rokovať o spornej novele pandemického zákona, ktorú minulý týždeň zamietol Senát. Schôdza sa začala v utorok o 14.00 h, ale podobne ako pri prvom prejednávaní sa opäť značne naťahuje z dôvodu obštrukcií zákonodarcov z opozičného hnutia SPD. Do stredajšieho rána sa pritom Snemovňa nedostala ani len k hlasovaniu o programe tejto schôdze, informuje portál Novinky.cz.

Podpredseda Snemovne Ján Bartošek o 8.00 h ráno schôdzu prerušil na hodinu, aby sa v tejto prestávke mohlo uskutočniť plánované zasadnutie mandátového a imunitného výboru, ktorý sa následne zaoberal utorňajšou rezignáciou Jána Farského na svoj poslanecký mandát, uvádzajú Novinky.cz.

Iba návrhy na ďalšie body rokovania

V stredu večer si v Snemovni na takmer šesť hodín zobral slovo šéf SPD Tomio Okamura, pričom hovoril o zaradení ďalších bodov do rokovania. Okrem iného by chcel riešiť aj to, že minister zdravotníctva Vlastimil Válek "vyhráža" núdzovým stavom v prípade, že pandemický zákon neprejde, uvádza TV Nova. Koalícia následne Okamurovi vzala slovo, čo opozícia považuje za nezákonné.

Rokovania po dvojhodinovej nočnej prestávke pokračovali do rána, pričom stále padali len návrhy na zaradenie ďalších bodov, ktoré sprevádzali zdĺhavé vysvetlenia, uvádza TV Nova. Slovo si brali predovšetkým poslanci za SPD, ktorí tak pokračovali v obštrukciách.