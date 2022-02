KORONAVÍRUS Odporúčaný protilátkový kokteil je v prípade omikronu neúčinný, tvrdí WHO

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

ŽENEVA - Takzvaný protilátkový kokteil, doposiaľ odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), sa podľa nových štúdií u pacientov infikovaných koronavírusovým variantom omikron javí ako neúčinný. Podľa internetového vydania rakúskeho denníka Salzburger Nachrichten to v piatok v Ženeve uviedla špecialistka WHO na klinickú starostlivosť Janet Diazová.