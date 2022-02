PRIESKUM Rodičia chcú, aby deti aj napriek omikronu chodili do školy, na krúžky aj ihriská

BRATISLAVA – Aj keď variant omikron je zatiaľ najnákazlivejší, podiel rodičov s obavami pustiť svoje deti do školy sa oproti minulosti takmer nezmenil. Väčšina rodičov detí v základných a stredných školách stále trvá na tom, aby športové a voľnočasové aktivity fungovali v rovnakom režime ako školy. Testovanie detí z dôvodu športových či záujmových aktivít na náklady rodičov sa potvrdilo ako značná bariéra a len minimum rodičov je ochotných naďalej tieto náklady znášať. Vyplýva to z prieskumu občianskeho združenia Rodičia.sk, o ktorom informoval jeho výkonný riaditeľ Matej Stuška.

Až 77 percent rodičov a 67 percent verejnosti oceňuje, že testovanie rodičov alebo samotných žiakov nie je podmienkou ich účasti na prezenčnom vyučovaní. Jediný moment, keď bola ochota podmieňovať prezenčnú výučbu negatívnym testom pomerne vysoká, bol február 2021, keď vrcholila druhá vlna pandémie, ale rodičia chceli svoje deti dostať do škôl a na ihriská.

Väčšina rodičov (83 percent) chce pre záujmové aktivity detí rovnaký režim, aký platí pre vyučovanie v škole. Z prieskumu vyplýva, že len necelá desatina (deväť percent) rodičov je ešte ochotná znášať náklady na testovanie svojich detí len preto, lebo chcú ísť na tréning či hodiny klavíra. Ďalších 19 percent rodičov by to ešte chvíľu robilo.

V porovnaní s prieskumom v septembri 2021 ostáva podiel rodičov, ktorí majú obavy posielať svoje deti do školy z dôvodu hrozby nákazy ochorením COVID-19, veľmi podobný a pohybuje sa medzi desiatimi až 15 percentami. Prieskum zrealizovala agentúra 2muse na vzorke 1005 respondentov od 19. do 25. januára. Z toho bolo 387 rodín s deťmi do 18 rokov.