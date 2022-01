Desivá bilancia DEŇ PO! Víchrica ničila, čo sa dalo: Zničené strechy a obrovské škody, zábery vyrážajú dych

Meteorológovia vydali výstrahy pred vetrom ešte v piatok a hrozili tým, že víchrica sa môže premeniť na orkán a spôsobiť obrovské škody. Nemýlili sa, už v nedeľu dopoludnia bolo cítiť prvé nárazy vetra, ktorý v Bratislave a okolí dosahoval rýchlosť v nárazoch až 114 kilometrov za hodinu.

Archívne VIDEO Víchrica úradovala aj na Donovaloch: Snehom zaviate cesty a zlá viditeľnosť

"Pre ilustráciu, nárazová rýchlosť 105 km/h je skoro o polovicu nad maximom, pri ktorom môžu vzlietať aj tie najväčšie lietadlá. Druhý stupeň výstrahy, ktorý vydal SHMÚ, znamená, že ohrozenie zdravia a škody na majetku sú veľmi pravdepodobné. A naozaj je to tak - celý deň zbierame informácie o vyvrátených stromoch, odfúknutých kontajneroch a podobne. Dávajte si preto pozor," upozornil starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. A skutočne - silný vietor spôsobil, že lietadlá mali problém s pristávaním.

Problémy na cestách

Med lízať to však nebolo ani v ďalších mestách a obciach na Slovensku. Vietor si s vecami robil čo chcel - vo vzduchu lietali polystirény, strhával strechy a lámal stromy. A samozrejme, tým pádom robil obrovské problémy aj na cestách.

Veď na Záhorí krátko po 9. hodine dopoludnia na ceste v smere z Malaciek do obce Veľké Leváre došlo následkom silného vetra k pádu stromu na plynové potrubie. Na uvedenom úseku unikal plyn a úsek bol preto dlhý čas neprejazdný. Následne bol čiastočne neprejazdný aj úsek na diaľnici D2 v smere do Bratislavy, kde spadol strom. V ani jednom prípade nedošlo k zraneniam osôb.

Na cestách, najmä v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji sa pre silný vietor a sneh tvorili na cestách snehové jazyky, ktoré robili obrovské problémy. Viaceré úseky neboli prejazdné. Horský priechod Donovaly bol uzavretý pre nákladnú dopravu. Problémy boli aj na železniciach, kde pre viaceré popadané stromy meškali vlaky desiatky minút.

Na Chopku až 120 kilometrov za hodinu

"Vietor v Nitre dosiahol k 13h v nárazoch rýchlosť okolo 90km/h. Podobne je to aj na ďalších staniciach na západnom Slovensku. Na Chopku bola nameraná rýchlosť až 120 km/h (nie v nárazoch, ktoré môžu byť väčšie)," upozornil portál Severe weather Slovakia. Podľa hovorkyne hasičov Kataríny Križanovej zasahovali hasiči za uplynulých 24 hodín celkovo 210-rát. Najvážnejšia situácia bola v Trnavskom kraji, kde zasahovali 44-krát, v Bratislavskom kraji boli privolaní k 43 udalostiam.

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

"V Nitrianskom kraji boli hasiči privolaní k 32 udalostiam, v Trenčianskom kraji zasahovali 30-krát. Pomocou hasičov bola potrebná aj v Banskobystrickom kraji, kde boli vyslaní k 21 udalostiam. Príslušníci HaZZ a členovia DHZO pomáhali najmä pri odstraňovaní popadaných stromov z cestných komunikácií a zaparkovaných vozidiel, v mnohých prípadoch odstraňovali popadané a strhnuté strechy z budov a rodinných domov," upozornila Križanová.

Zdroj: FB / HaZZ

Mimoriadna situácia

Podľa Miroslava Gejdoša z Stredoslovenskej distribučnej spôsobil silný vietor výpadky elektriny v zhruba 30-tisíc domácnostiach, pričom k dnešnému ránu je bez elektriny ešte zhruba tisícka domácností. "Po včerajšej víchrici má Stredoslovenská distribučná (SSD) poruchy ešte na deviatich vedeniach vysokého napätia. Na úrovni nízkeho napätia budú dnes elektrikári riešiť viac ako sto problémov. Celkovo čaká na strednom Slovensku na obnovenie dodávok elektriny približne tisíc domácností. Väčšina z nich je v okrese Brezno, konkrétne v obciach Michalová a Pohronská Polhora. Niekoľko desiatok odberných miest je bez prúdu ešte aj na Liptove a hornom Považí," vysvetlil.

Zdroj: KR HaZZ Trnava

V obci Ždiar museli pre silný vietor vyhlásiť mimoriadnu situáciu, tá aj naďalej trvá. Starosta Pavel Bekeš potvrdil, že v noci sa podarilo sprejazdniť všetky prístupné cesty, budú však pokračovať v dočisťovaní verejných plôch, chodníkov a rozširovaní ciest.

Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Ždiari v nedeľu napoludnie, dôvodom bol veľmi silný vietor, sneženie a tiež viacero zapadnutých áut na ceste z Poľska. „Bola tu veľmi silná víchrica, trvalo to zhruba do polnoci, zafúkalo nám všetky hlavné cesty v obci aj prístupové komunikácie k rodinným domom. Do toho situáciu zhoršili nedisciplinovaní vodiči, ktorí šli z nákupov a z lyžovačky z Poľska a nerešpektovali vydané výstrahy. Tých bolo treba vyťahovať zo závejov a tak sa mechanizmy, ktoré odpratávali sneh, nestíhali presúvať, vozovku zafúkavalo, takže sme museli uzavrieť aj hlavnú cestu I/66,“ priblížil Bekeš.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Do rána sa podarilo sprejazdniť všetky komunikácie, takže obyvatelia sa mohli prepraviť do práce či do škôl. Teraz obecné mechanizmy pokračujú v čistení parkovísk i zastávok. Starosta predpokladá, že mimoriadnu situáciu odvolajú až v utorok v priebehu dňa.

Situácia v Ružomberku je po nedeľňajšom silnom vetre stabilizovaná. Uviedol to hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo. Potvrdil, že obyvatelia hlásili komplikácie spôsobené predovšetkým pádom suchých konárov, ktoré obmedzovali lokálnu dopravu. "Jeden strom sa zrútil blízko cesty do Hrabova a na Malinô Brdo. Tento pád poškodil mostné zábradlie. Suchý strom sa zrútil aj na Smrekovici," povedal Mydlo. Ako doplnil, počas dňa boli v pohotovosti dobrovoľní hasiči z Vlkolínca, ktorí pomáhali mestu zvládnuť komplikované poveternostné podmienky. Pomocnú ruku podľa Mydla podali aj hasiči a polícia.



Obrovské škody na východe

V dôsledku silného vetra museli hasiči z Košického kraja v nedeľu zasahovať na viacerých miestach. Najhoršia situácia bola podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Jany Matis Libovej na južnom Spiši, konkrétne v obci Helcmanovce, okres Gelnica, kde vietor strhol strechy na viacerých domoch.

„Situácia v súvislosti so zlými poveternostnými podmienkami sa v kraji začala zhoršovať zhruba o 16. hodine a posledný výjazd bol o 22. hodine,“ priblížila Matis Libová. Dodala, že najhoršia situácia bola práve v Helcmanovciach, kde vietor poškodil strechy na deviatich rodinných domoch. „Tam sa naši príslušníci presúvali postupne od jedného rodinného domu k druhému, v jednom prípade spadnutá strecha poškodila aj plynovú prípojku,“ doplnila hovorkyňa. Okrem toho pomáhali hasiči aj v neďalekých Prakovciach, kde odstraňovali prekážku na ceste, a v obci Žehra, kde spadla omietka z komína.

Zdroj: KR HaZZ Trnava

Obec Helcmanovce v okrese Gelnica vyhlásila pre silná vietor mimoriadnu situáciu. Ten večer poškodil najmenej desať domov, prevažne striech. Povedal to starosta Tibor Theis s tým, že aktuálne zisťujú vzniknuté škody. K žiadnym zraneniam podľa jeho slov nedošlo. „Zatiaľ sme napočítali desať domov a dve rozbité autá, na ktoré spadli plechy, ale ešte sme neprešli všetko. V tme niektoré škody nebolo vidieť, ako napríklad zničený komín a podobne. Štyri alebo päť domov je veľmi poškodených. Dva domy majú kompletne zničenú strechu, ďalšia je posunutá o pol metra,“ povedal s tým, že vietor poškodil prevažne plechové strechy, jednu škridlovú.

Odfúknutý plech poškodil aj plynovú prípojku. „Teraz na tom plynári pracujú, týka sa to aj elektriny,“ dodal starosta. Obec aktuálne pracuje na odpratávaní dôsledkov silného vetra a občanom pomáha pri odpratávaní sutín. K dispozícii bude mať zatiaľ štyri celty na prekrytie poškodených striech.





"Predbežne to vyzerá, že škody v Helcmanovciach budú väčšie a bude ich rozhodne viac, ako dokázalo také tornádo kategórie F0 spred minulého roka, ktoré sa tiež, na východnom Slovensku, vyskytlo v obci Ortáše 22. apríla," konštatovalo Meteo Slovensko.

Aj v zahraničí

Víchrica spôsobila problémy aj v ďalších krajinách a vyžiadala si štyri ľudské životy. Informoval o tom portál imeteo.sk. Napríklad, na Britských ostrovoch si vyžiadala hneď dva ľudské životy, keď na 9-ročného chlapca v Anglicku a 60-ročnú ženu v Škótsku spadol strom. V noci začala víchrica úradovať aj u našich severných susedov. K najvážnejšiemu incidentu došlo na severe krajiny v mestečku Tłuczewo, západne od mesta Gdaňsk, kde v skorých ranných hodinách spadol strom na auto.

Pri nehode zomrela jedna osoba. Ďalšia bola transportovaná do nemocnice s vážnymi zraneniami. Tragédia sa stala aj Čechách na Kladensku keď na dvoch mužov spadla 5-metrová stena. Jedného previezli do nemocnice, no žiaľ druhý na následky devastačných zranení zomrel.