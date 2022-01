Znepokojivé odhalenie Transparency International: Vlády na celom svete využili KORONAVÍRUS na túto hrôzu

Transparency International poukázalo na fakt, že 86 percent krajín z celého sveta sa buď zhoršilo, alebo nedosiahlo žiadny posun v boji proti korupcii. Pandémiu vyvolanú koronavírusom využilo viacero vlád na porušovanie ľudských práv a princípov demokracie, uvádza britský denník The Guardian. Do pozornosti sa dostávajú aj štáty, v ktorých sa neustále porušujú občianske slobody. Pravidelne dosahujú nízke skóre, čo podčiarkuje ich neschopnosť bojovať proti korupcii.

Most significant improvers in the Corruption Perceptions Index in the last 5 years:



🇦🇲 Armenia (+14 points)

🇦🇴 Angola (+10)

🇰🇷 South Korea (+8)

🇺🇿 Uzbekistan (+6)

🇲🇩 Moldova (+5)

🇪🇹 Ethiopia (+4)



