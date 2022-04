Šokujúce návrhy v parlamente: Čepček a ĽSNS sa zhodujú! Zákaz potratov Ukrajinkám aj v prípade znásilnenia

Od začiatku vojny na Ukrajine prešlo slovensko-ukrajinskými hranicami celkovo vyše 324-tisíc vojnových utečencov. Časť tu ostala a požiadala o dočasné útočisko, časť pokračovala vo svojej ceste ďalej do Európy. Avšak, vo veľkom sa v súčasnosti šíria zverstvá o tom, ako sú ukrajinské ženy znásilňované a žiadajú západné krajiny o zaslanie tzv. interrupčných tabletiek.

Medzitým však v parlamente prebieha ďalšia vojna. A témou sú opäť raz interrupcie. Do parlamentu totiž boli zaslané dva návrhy zákonov, ktoré pojednávajú o tom istom – a to sprísnení interrupcií. Oba zákony však majú spoločnú aj ďalšiu vec – Ukrajinkám, ktoré na Slovensku utiekli pred vojnou, by zakázali podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva. Prvý návrh predložil do parlamentu bývalý poslanec OĽaNO Martin Čepček ešte 8. apríla a druhý poslanci ĽSNS Rastislav Schlosár a Magdaléna Sulanová v rovnaký deň.

Mnohé zákazy a vyjadrenie prokurátora

Podľa návrhu Martina Čepčeka by sa interrupcie poriadne sprísnili. Umelé ukončenie tehotenstva by tak mohli podstúpiť len ženy, ktoré o to požiadajú, je ohrozené ich zdravie alebo život, či je jednoznačne preukázateľné ťažké poškodenie plody čo však musia potvrdiť dvaja od seba nezávislí gynekológovia. Rovnako by žena mohla ísť na interrupciu aj v prípade znásilnenia, v tomto prípade by však musel prokurátor rozhodnúť, či jednoznačne išlo o trestný čin. „Dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu sa preukazuje vyjadrením prokurátora. Bez tohto potvrdenia nebude umelé ukončenie tehotenstva možné vykonať. Navrhuje sa do zákona o prokuratúre včleniť ustanovenie, ktorým prokurátor bude povinný vydať písomné vyjadrenie o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu na matke, ktorého dôsledkom môže byť tehotenstvo,“ píše sa v návrhu zákona. Čepček sa rovnako usiluje aj o zákaz propagovania umelého prerušenia tehotenstva a o predĺženie čakacej lehoty na zákrok na štyri dni.

Okrem toho však chce zakázať aj tzv. potratovú turistiku na Slovensku. „Vzhľadom k existencii potratovej turistiky sa zachováva pravidlo, že umelé ukončenie tehotenstva nie je možné vykonať cudzinkám, ktoré sa v Slovenskej republike zdržujú iba prechodne, a teda nemajú tu trvalý pobyt. Ponecháva sa možnosť umelého ukončenia tehotenstva aj pre cudzinky bez trvalého pobytu, pokiaľ ide o záchranu ich života alebo zdravia. Ruší sa osobitná úprava úhrady za umelé ukončenie tehotenstva cudzinkám,“ dodal Čepček v návrhu zákona.

Aj ĽSNS

Obdobne zmýšľajú aj poslanci z ĽSNS. „Cieľom legislatívneho návrhu je obmedziť vykonávanie potratov na Slovensku tým, že sa zakáže vykonávanie potratov na požiadanie ženám – cudzinkám, ktoré nemajú občianstvo Slovenskej republiky, čím sa súčasne vyrieši vágna situáciu v oblasti potratovej turistiky na Slovensku. Legislatívny návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí. Okrem morálnych argumentov sa opiera aj o samotnú Ústavu SR, kde sa v článku 15 uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením,“ uvádza sa v návrhu zákona opozičných poslancov. Podľa ich slov si uvedomujú, že zmena interrupčnej politiky je na Slovensku vnímaná veľmi citlivo, preto sa rozhodli predložiť alternatívny návrh zákona, ktorý by zakázal tzv. potratovú politiku na Slovensku, kedy sa vykonávajú potraty cudzinkám bez občianstva a trvalého pobytu na Slovensku.

K iniciatíve opozičných poslancov sa vo veľkom začali vyjadrovať ďalšie politické strany. Napríklad, mimoparlamentné Progresívne Slovensko konštatovalo, že Ukrajinky, ktorým sa podarilo ujsť pred vojnou, sa týmito návrhmi zákonom dostali do krajiny, ktorá pripomína stredovek.

Parlament naposledy hlasoval o potratoch v novembri 2021. Išlo o zákon o pomoci tehotným ženám, ktorý predkladala poslankyňa Anna Záborská (klub OĽaNO). Na jeho schválenie chýbal jeden hlas. V návrhu sa hovorilo o predĺžení lehoty na rozmyslenie o podstúpení potratu. Zavádzal tiež viacero sociálnych opatrení, ktoré mali viesť k tomu, aby si žena potrat rozmyslela.