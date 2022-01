Galéria fotiek (1) Pitons, Ostrov Sv. Lucie

Zdroj: Getty Images

Nádherná príroda a pútavá história Karibiku neušla ani pozornosti odborníkov z UNESCO. Tí zaradili na svoj zoznam hneď niekoľko zaujímavostí, ktoré by ste istotne nemali počas vašich dovoleniek prehliadnuť. Nech sa totiž vyberiete do ktorejkoľvek z krajín, všade vás privíta niečo iné a originálne, čo sa vám už navždy vryje do pamäte.