VIDEO Taliban rokuje v Európe: Priletel aj nebezpečný terorista, z doby kamennej prvýkrát na Západ!

Rozhovory budú trvať tri dni a majú sa zaoberať predovšetkým zmiernením humanitárnej krízy v Afganistane. Zástupcovia Talibanu budú podľa AP tlačiť na rozmrazenie takmer desiatich miliárd dolárov (8,9 miliardy eur) v Spojených štátoch a ďalších krajinách Západu. Afganistan pritom čelí hrozbe ďalšieho zhoršovania humanitárnej krízy.

"Žiadame ich, aby rozmrazili afganské aktíva a netrestali afganský ľud pre politický dialóg," vyjadril sa koncom minulého týždňa delegát Talibanu Šafiulláh Azam. "V dôsledku hladomoru a smrtiacej zimy nastal myslím čas na to, aby medzinárodné spoločenstvo podporilo Afgancov, a nie trestalo celú populáciu kvôli politickej nezhode," dodal. Let do Osla však vyvolal veľké obavy, pretože na palube sa nachádzal aj člen teroristickej skupiny Haqqani.

Prileteli z doby kamennej

Nemecký denník Bild vyvolal rozruch tým, keď napísal, že "pätnásť islamistov prišlo cez víkend na pozvanie nórskej ministerky zahraničia Anniken Huitfeldtovej (52) z doby kamennej".

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/AP/Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Ešte pred samotnými rozhovormi sa diplomati západných krajín stretli s afganskými aktivistami za ženské a ľudské práva a vypočuli si požiadavky zástupcov občianskej spoločnosti v Afganistane a zhodnotenie ich súčasnej situácie. V spoločnom prehlásení, ktoré zverejnil na Twitteri hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid, sa účastníci rokovaní zhodli, že porozumenie a spolupráca je jediným riešením všetkých problémov Afganistanu. Okrem toho zdôraznili, že všetci Afganci sa musia angažovať a spolupracovať v oblasti politiky, bezpečnosti a hospodárstva.