KORONAVÍRUS Doklad o očkovaní budú v USA potrebovať aj cudzinci prekračujúci pozemné hranice

Galéria fotiek (2) Alejandro Mayorkas

Zdroj: TASR/AP Photo/Carolyn Kaster

WASHINGTON - Spojené štáty rozšíria od soboty povinnosť preukazovať sa pri vstupe do krajiny potvrdením o zaočkovaní proti novému koronavírusu: predkladať ho budú musieť aj cudzinci prichádzajúci do USA cez pozemné hranice. Vo štvrtok to oznámilo americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, informuje agentúra AFP.