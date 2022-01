Talianski policajti si povedali DOSŤ: Tieto respirátory nosiť nebudeme! Kazia nám imidž

Podľa autonómneho zväzu polície (SAP), ktorého členom je podľa AFP zhruba každý piaty policajt v Taliansku, boli ružové respirátory distribuované "mnohým" policajným staniciam okrem iného v provinciách Pavia, Varesa a Ferrara na severe krajiny či na Sicílii.

Šéf SAP Stefano Paoloni v liste zverejnenom na internetových stránkach SAP uviedol, že respirátory by mali byť napríklad biele, modré alebo čierne, aby lepšie zodpovedali farbe uniformy. Dodal, že dva roky po začiatku pandémie covidu-19 sa vedenie polície nemôže vyhovárať na nedostatok ochranných prostriedkov.

Mi permetto di dire che a mio avviso non v’è nulla di poco decoroso nell’indossare una mascherina colorata. Non v’è nulla di inusuale. Il rispetto per le divise non è dato dai colori, ma dal modo di agire e dal lavoro degli uomini e delle donne che indossano quelle divise. pic.twitter.com/Pieys7Z5j3