Štvrtá vlna sa už začala: OMIKRON už zrejme zasiahol niektoré okresy! TOTO bude najdôležitejšie

BRATISLAVA - Oficiálne máme na Slovensku 54 prípadov omikronu. Skutočnosť však môže byť iná. Podľa štatistík čísla pozitívnych i hospitalizovaných klesajú, no v niektorých okresoch sa pozitivita opäť veľmi rýchlo zvyšuje. Spôsobuje to zrejme práve nový variant, ktorý je mimoriadne nákazlivý a ktorý už podľa dátových analytikov udrel aj na Slovensku.

Na oficiálnych dátach to síce ešte nevidno, no odborníci už hovoria o nástupe štvrtej vlny. Od budúceho týždňa začnú platiť aj nové COVID opatrenia, ktoré by mali zmierniť dopady vlny omikronu. Viaceré krajiny pristupujú k opatreniam, ktoré majú predísť najmä masívnemu výpadku zamestnancov, učiteľov a iných praovníkov.

Štvrtá vlna je tu

Štvrtá vlna je tu. Svedčí o tom výrazný nárast pozitivity v niektorých okresoch. Podľa dát analytikov z Dáta bez pátosu sa situácia výrazne zhoršila v desiatich okresoch, pričom vo väčšine prípadov ide po pohraničné oblasti prevažne na severe a na východe. Najvyšší nárast je v porovnaní s ostatnými dňami v okrese Snina. Nalsedujú okresy Stropkov a Tvrdošín.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Práve v týchto troch okresoch sa situácia na základe sedemdňovej incidencie z PCR testov výrazne zhoršila. Desiatku okresov, v ktorých sa situácia výrazne zhoršila, dopĺňajú okresy Námestovo, Dolný Kubín, Sabinov, Stará Ľubovňa, Prešov, Komárno a Turčianske Teplice.



Zdroj: Dáta bez pátosu

Nárast má na svedomí omikron

Nárast má mať na svedomí práve variant omikron. "V tmavo zafarbených okresoch už rastieme vďaka omikronu a vo veľmi bledých ešte klesáme vďaka ustupujúcej delte," uviedli analytici. "Ak vidíte ako rizikové hraničné okresy s Maďarskom a s Poľskom a Bratislavu, tak to tak aj bude: tu pôjdu počty hore, rast bude skorý a asi strmý," skonštatovali.

Prvých pacientov pošle omikron do nemocnice už o dva týždne

Prvých pacientov by mal omikron poslať do nemocnice už o dva týždne, pričom vyššie príjmy by mali byť v okresoch s nízkou zaočkovanosťou. V prípade omikronu sa môže nakaziť každý rovnako, no u neočkovaného je vyššie riziko hospitalizácie. "Rozdiel je, že očkovaní a prekonaní po infikovaní idú do nemocnice veľmi, veľmi zriedka (mladí) a zriedka (seniori), ktorí sa, jednoducho povedané, objavia v nemocnici kvôli omikronu 10-krát menej často ako neočkovaní alebo neprekonaní," uviedli. Vrchol vlny by sme mali podľa doterajších odhadov zažiť na prelome mesiacov.

Možnosť skrátenia karantény tu je

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripustil možnosť skrátenia karantény pri ochorení COVID-19 v spojitosti s príchodom vlny omikronu. Skonštatoval, že situáciu budú pravidelne prehodnocovať a reagovať na jej vývoj. "Pokiaľ to bude prebiehať podobne ako v iných krajinách, tak sa to dotkne, samozrejme, viacej oblastí, viacej segmentov. Samozrejme, budeme reagovať na situáciu v spoločnosti. Možnosť skracovania karantény tu je. Zatiaľ nemá medicínsky ani odborný dôvod," uviedol Lengvarský.

Premiér Eduard Heger potvrdil, že o tejto možnosti v koalícii rokujú už dlhšie. Viaceré krajiny vo svete pristupujú k skráteniu povinnej karantény pri ochorení COVID-19 v súvislosti s variantom omikron. Aj na Slovensku už rôzne združenia upozorňujú na možný masívny výpadok zamestnancov, ktorý by táto vlna mohla priniesť.

Nové opatrenia, nosenie respirátorov treba dôrazne vyžadovať

Od budúcej stredy začnú platiť nové opatrenia v rámci tzv. COVID manuálu. Slovensko bude fungovať v štyroch režimoch, hromadné podujatia sa budú deliť podľa rizikovosti. Novinkou je režim OP+, pri ktorom už nebudú stačiť ani dve dávky očkovania. Plne zaočkovaní budú musieť mať buď tretiu, tzv. booster dávkou, doklad o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo negatívny test.

Niektorí odborníci kritizujú, že opatrenia komplikujú život očkovaným, niektorí sú naopak za, keďže času na očkovanie bolo podľa nich dosť. Faktom je, že na Slovensku je zaočkovaných treťou dávkou takmer 1,2 milióna ľudí a v očkovaní pribúda najviac práve treťodávkových. Ak by sa zaočkovali treťou dávkou všetci plne očkovaní, režim OP+ by spĺňalo takmer 2,7 milióna ľudí. V tomto režime budú fungovať wellnessy, fitnescentrá, aquaparky a kúpele. Ak budú chcieť ubytovacie zariadenia fungovať bez limitu, budú musieť zaviesť takisto OP+. Čo sa týka hromadných podujatí, tie budú fungovať v troch režimoch, vysokorizikové takisto len v OP+.

Najdôležitejšie bude dodržiavať základné opatrenia. Imunológ Vladimír Leksa pre Topky opísal štyri opatrenia, ktoré by stačili, keďže nové opatrenia sú komplikované a pravdepodobne sa budú znova meniť. Treba podporiť nemocnice a zdravotníkov, očkovať sa, dôrazne vyžadovať nosenie respirátorov v interiéroch a pri akomkoľvek respiračnom ochorení treba zostať doma a nešíriť to.