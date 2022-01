Medik spáchal počas štúdia poriadne zvrhlosti: SPOVEĎ dvoch študentiek, doteraz majú traumu

SYDNEY - Študent medicíny údajne pri rôznych príležitostiach vliezol do postelí dvoch študentiek a pokúšal sa ich znásilniť. Za tento prehrešok, ktorý sa časom dostal na verejnosť, mu bol zakázaný kontakt s pacientmi. Trest mal však ešte dohru. Na viac ako rok mu pozastavili výkon činnosti lekára.

Osudný incident sa odohral v roku 2019, kedy mal dotyčný 23 rokov. Občiansky správny súd v austrálskom štáte Viktória uviedol, že mladík vošiel do izby, keď dievčina spalo. Tá sa vyjadrila, že ju objal zozadu, pobozkal, stláčal jej prsia a pokúšal sa jej rukou dostať pod spodnú bielizeň, uvádza portál news.com.au. Chytil ju ešte za zadok, no potom jej povedal: "Je mi to tak ľúto. Si dobré dievča." Následne z izby odišiel.

Mužova identita je síce utajená, ale v Austrálii je vraj známy pod skratkou MOQ. V decembri 2019 získal lekársku atestáciu, no deň nato Austrálska lekárska rada obdržala oznámenie o obvineniach. Atestáciu mu teda pozastavili na minimálne 15 mesiacov. Proti tomuto rozhodnutiu sa mladík odvolal na súde. Nebol obvinený zo žiadneho trestného činu, keďže napadnutá žena už nechcela pokračovať vo svojej výpovedi. Druhá študentka, ktorú mal MOQ tiež fyzicky napadnúť, tvrdila, že v roku 2019 vliezol k nej do postele a začal ju obchytkávať, keď spala.

Nebol zvyknutý na alkohol

Mladý doktor počas svojej obhajoby povedal, že v prvom prípade bol ovplyvnený nadmerným požitím alkoholu. Keď sa dopočul, čo vlastne spravil, bol zo svojho konania šokovaný a zdesený. Pri druhej študentke tiež spomenul veľké množstvo alkoholu, ale priznal sa k tomu, čo spáchal. Na svoju obranu objasnil súdu, že sa nenarodil v Austrálii a pochádza z rodiny s konzervatívnym prístupom, kde sa pitie alkoholu netoleruje. S alkoholom začal podľa svojich slov až na vysokej škole, potom rok abstinoval. Keď opäť začal piť, jeden večer sa opil až tak, že odpadol a z predošlej noci si nič nepamätal.

Odvolával sa na pozastavenie atestácie

Prvá študentka bola výrazne emocionálne zasiahnutá, zatiaľ čo druhá trpela po incidente podľa školských psychológov výkyvmi nálad. MOQ hľadal pomoc u psychológa, psychiatra aj na protialkoholickom liečení, pričom svoje činy hádzal na alkohol. Uviedol, že pozastavenie atestácie bolo zbytočné, keďže svoje pitie dostal vďaka odborníkom pod kontrolu. Lekárska rada však zdôraznila, že pozastavenie jeho činnosti je nevyhnutné z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Podľa súdu predstavuje MOQ vážne riziko emociálnej a psychickej ujmy pre ostatných kolegov, resp. pacientov. Občiansky správny súd vo Viktórii pozastavil činnosť nariadenia v decembri 2020 na základe toho, že MOQ pokračoval vo výkone svojho povolania, no nebol v priamom kontakte s pacientmi. Tento týždeň dostal povolenie pracovať, avšak pri výkone sa nesmie dostať do kontaktu so žiadnym pacientom. Okrem toho musí absolvovať školenie a byť pod drobnohľadom iného lekára.