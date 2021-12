Gynekológ (60) liečil pacientky sexom z tejto choroby: VIDEO ho usvedčilo, hanba na sto rokov

Gynekológ Giovanni Miniello (60) z talianskeho mesta Bari bol prichytený priamo pri čine. Atraktívna herečka, ktorá sa vydávala za chorú pacientku, bola súčasťou televíznej šou, o ktorej Miniello vôbec netušil. Narozprávala mu, že je infikovaná ľudským papilomavírusom (HPV), ktorý sa prenáša sa pohlavným stykom. Na svete existuje viac ako sto typov vírusov HPV. U svojho hostiteľa môže vyvolať niektoré druhy rakoviny.

Lekár sa pacientke prihovoril so slovami, že jej môže poskytnúť imunitu, keď by s ním mala sex. Ako dôvod uviedol, že on je proti tomuto vírusu zaočkovaný. Miniella však odhalili redaktori investigatívneho programu miestna investigatívna spravodajská agentúra Le Iene po tom, ako sa 33-ročná pacientka sťažovala, že ponúka terapiu cez posteľ. Sama sa vyjadrila, že s doktorom konzultovala svoj stav, pretože nemohla otehotnieť. Jeho reakcia bola viac ako desivá. "Mnoho žien som zachránil pred rakovinou. Všetky, ktoré boli so mnou v kontakte, sa po čase vyliečili," povedal údajne.

Nastražila pascu

Žena sa rozhodla vziať situáciu do vlastných rúk a najala spomínanú agentúru, ktorá nastražila na úchylného gynekológa pascu. Najala herečku, ktorá mala predstierať symptómy a všetko malo byť zaznamenané na kamere. Situácia sa vyvíjala podobne. Miniello ponúkol "pacientke" sex, pretože on bol už proti HPV zaočkovaný. Herečka súhlasila a mali sa potom stretnúť v hoteli. Pri vyzliekaní ju uistil, že po sexe už bude imúnna. Scénka však pokračovala ďalej a išlo do tuhého. Spýtala sa ho, či má prezervatív, no on sa len pousmial a odpovedal, že by to bolo zbytočné, pretože potom by nezískala žiadne protilátky. "Je dôležité, aby si všetko zlízala," bolo jasne počuť na skrytej kamere.

Italian doctor, Giovanni Miniello resigns after he's caught half-naked in a hotel room with a female 'patient' (photos) - https://t.co/ACj0pGUh4L pic.twitter.com/6eEkdHkUbJ — TSB News (@TSBnewsnigeria) November 26, 2021

Vzápätí vtrhol do miestnosti jeden z novinárov a lekár sa zmohol len na slová? "Robím to v rámci výskumu. Je to dôkaz aj pre iné ženy, ktoré sa po kontakte so mnou vyliečili." Na súde sa následne odvolával na svoje konanie so slovami, že úspešne liečil stovky žien viac ako 40 rokov. "Navrhoval som len alternatívnu liečbu, ktorá prinášala výsledky. Žiadnu ženu som nenútil, aby mala so mnou sex."

Keď o prípade informovali v televízii, polícii sa ozvalo ďalších pätnásť žien, ktoré boli tiež obeťami tohto lekára. Marika Massarová, koordinátorka Centra násilia v Bari sa vyjadrila, že za posledné dni od uverejnenia videa sa im ozvalo množstvo žien, ktoré si prešli podobnou situáciou. Niektoré dokonca plánujú svoje prípady aj nahlásiť.