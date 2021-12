Španielsky parlament schválil vládny návrh zákona o rozpočte

Ako informovala agentúra AP, hlasmi väčšiny poslancov bol definitívne schválený budúcoročný rozpočet Španielska vo výške 450 miliárd eur, v ktorom je viac ako polovica finančných prostriedkov vyhradená na školstvo, zdravotníctvo, dôchodky, dotácie a iné formy sociálne výdavky. Rozpočet zahŕňa prvých 20 miliárd eur z celkovej sumy 70 miliárd eur, ktoré boli krajine poskytnuté z fondov Európskej únie na obnovu hospodárstva po covidovej pandémii. AP dodala, že Európska komisia previedla začiatkom tohto týždňa do Španielska počiatočnú tranžu tejto pomoci v objeme 10 miliárd eur.

Schválenie rozpočtu sa považuje za zásadný test podpory menšinovej koalície socialistov (PSOE) a krajne ľavicového zoskupenia Spoločne môžeme (Unidas Podemos, UP) v parlamente, konštatovala AP. Za vládny návrh hlasovalo 281 poslancov. Odmietlo ho 62 poslancov a jeden poslanec sa hlasovania zdržal. Týmto výsledkom sa rozptýlil tlak na vypísanie predčasných volieb v Španielsku a vláda premiéra Pedra Sáncheza zvýšila svoje šance, že vydrží do konca svojho funkčného obdobia - do roku 2023.

Sánchezov kabinet tiež v utorok schválil dekrét, ktorý reviduje pravidlá na pracovnom trhu a vytvára nový legislatívny rámec, ktorý bude upravovať vzťahy medzi podnikmi a zamestnancami, pričom najmä v oblasti uzatvárania pracovných zmlúv na krátku dobu.

Uzatvára sa kapitola o neistote na pracovnom trhu

Ministerka práce Yolanda Díazová, ktorá je označovaná za "vychádzajúcu hviezdu" koaličnej strany UP, na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády uviedla, že touto reformou sa v Španielsku "uzatvára kapitola o neistote" na pracovnom trhu. Odvolala sa pritom na oficiálne údaje, podľa ktorých jedna zo štyroch zmlúv v Španielsku je krátkodobá, čo je najvyššia miera takýchto zmlúv v EÚ. AP dodala, že miera nezamestnanosti v Španielsku v októbri dosiahla 14,5 percenta, čo je jedna z najvyšších v Európe.