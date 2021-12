KORONAVÍRUS Odborníci radia: Ktoré ochranné rúška sú proti omikronu najúčinnejšie?

PHILADEIPHIA - Niektorí americkí odborníci tvrdia, že opäť nastal čas prehodnotiť výber tvárovej masky. Situácia v USA sa zhoršuje, a preto sa do popredia dostávajú správy o tom, že aj keď je už človek zaočkovaný, mal by nosiť lepšiu ochranu tváre. Aký typ rúška je však proti variantu omikron najúčinnejší?

Afrika, jeseň 2021, a s ňou prichádzajúca ďalšia vlna koronavírusu. Tentoraz však ide o variant omikron. Ako sa proti nemu brániť? NBC Philadeiphia uvádza, že omikron je oveľa viac infekčnejší ako všetky predchádzajúce varianty koronavírusu, a podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), sa ochorenie COVID-19 šíri teraz ešte rýchlejšie, čo dokazuje aj vyše 73% nových prípadov. Z tohto dôvodu preto rôzni odborníci upozorňujú, že ochranou je len kvalitné zakrytie dýchacích ciest na verejnosti.

Doktorka Shira Abelesová, špecialistka na infekčné choroby z UC San Diego Health, hovorí, že prekrytie tváre obyčajnou látkou resp. textíliou, už nezaberá. "Uzavretý priestor, kde nie je dobrá cirkulácia vzduchu, a navyše neviete či sú tam všetci ľudia očkovaní, je skvelé prostredie pre infikovanie čo najväčšieho počtu ľudí. Pokiaľ máte v takomto prípade prekryté dýchacie cesty len látkou, alebo textíliou, vaša ochrana je nedostačujúca. Skôr či neskôr sa určite nakazíte," priblížila.

Správny výber

Kvôli vysoko prenosnému omikronu odborníci teda radia, aby sa verejnosť zamerala na ochranné respirátory s označením N95, pre Európu FFP2. Proti omikronu nemusí už stačiť dokonca ani jednorázové rúško. Pokiaľ si chcete byť istý aj veľkosťou, malo by priliehať k vašej tvári zo všetkých strán, a zakrývať vám nos aj ústa. Vypuklé medzery po bokoch sú názorným príkladom, ako sa maska nosiť nemá. CDC okrem toho vyzdvihuje masky s dvoma alebo viacerými vrstvami a drôt na vrchu, ktorý slúži na to, aby priľahla lepšie k vašej tvári aj v oblasti nosa.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Pokiaľ respirátor zdvihnete smerom k Slnku, a ten blokuje svetlo, znamená to, že tkanina by mala odfiltrovať viac častíc. Najjednoduchší spôsob zvýšenia ochrany je nosenie viacerých rúšok v kombinácii s respirátorom, avšak platí, že jedno textilné alebo jednorázové sú nevyhovujúce.

Rozdiely v označeniach

Maska s označením N95 (FFR) plní funkciu filtračného respirátora. Je schopná v sebe pohltiť 95% nežiadúcich častíc vo vzduchu. KN95, N95 či FFP2 sú v podstate tie isté masky, avšak vyrobené v iných krajinách. Znamená to, že každá z nich prešla inou bezpečnostnou skúškou, no v zásade plnia rovnakú funkciu. KN95 je označenie ochranných tvárových masiek v Číne, N95 v USA a v Európe je to nám najznámejšie FFP2. Spojené štáty však upozorňujú, že 60% čínskych ochranných masiek KN95, ktoré sa dostali aj na ich trh, sú falošné a nespĺňajú bezpečnostné požiadavky. Podobné prípady sa už odohrali aj v Európe.