Drsná prognóza WHO: Svetu pre omikron a deltu hrozí cunami prípadov KORONAVÍRUSU!

ŽENEVA - Svetu teraz pre varianty omikron a delta hrozí cunami prípadov nákazy koronavírusom. V stredu to povedal šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Celosvetovo by podľa WHO mohlo čoskoro denne pribúdať vyše milión nových prípadov. Organizácia sa domnieva, že akútna fáza pandémie by sa mohla skončiť budúci rok, pokiaľ sa však podarí zaočkovať aspoň 70 percent svetového obyvateľstva, uviedla agentúra Reuters.

"Delta a omikron dnes predstavujú dvojitú hrozbu, ktorá vedie k rekordnému počtu prípadov nákazy a prudkému nárastu počtu hospitalizácií a úmrtí," uviedol šéf WHO. Kvôli šíreniu oboch variantov koronavírusu sa obáva cunami prípadov vo svete. WHO sa podľa Tedrosa bude snažiť dosiahnuť to, aby do konca prvej polovice budúceho roka bolo vo svete zaočkovaných proti covidu-19 aspoň 70 percent obyvateľov. To by malo prispieť k ukončeniu akútnej fázy pandémie. Predstavitelia organizácie tento týždeň znovu kritizovali bohaté štáty za to, že dávajú prednosť preočkovaniu svojich obyvateľov pred dodávkami vakcín do chudobnejších krajín. Tento prístup trvanie pandémie totiž len predlžuje.

Podľa serveru Our World in Data je plne zaočkovaných vo svete zhruba 48 percent obyvateľov. Medzi kontinentmi sú ale výrazné rozdiely. V Afrike má dokončené očkovanie iba desatina ľudí. Ghebreyesus uviedol, že viac ako 90 zo 194 členských krajín vo WHO nedosiahlo cieľ mať zaočkovaných aspoň 40 percent obyvateľov. Podľa neho ide o morálnu hanbu, ktorá stála život mnoho ľudí a umožnila koronavírusu nekontrolovane sa šíriť a mutovať.

Odborník WHO Michael Ryan varoval štáty, aby boli opatrné pri zmenách prístupu k epidémii. Niektoré z nich totiž v posledných dňoch ohlásilo úmysel zmierniť karanténne opatrenia. Podľa Ryana sa nový variant omikron zatiaľ šíri hlavne medzi mladými. "Čo sme ešte nezaznamenali, je vlna variantu omikron v širšej populácii," doplnil. Podľa neho sa ešte len ukáže, ako ochrana, ktorú poskytuje očkovanie, zafunguje v prípade omikronu u starších ľudí a osôb z rizikových skupín.

Zdroj: Getty Images

Podľa údajov WHO v posledných siedmich dňoch celosvetové denné prírastky opakovane prekonávali hranicu 900 000 prípadov, minulý piatok to bolo 962 000 prípadov za deň, čo je najviac od začiatku pandémie. Počty úmrtí v súvislosti s covidom,naopak, mierne klesali, čo dosvedčuje správnosť domnienok, že v prípade nákazy variantom omikron je častejší mierny priebeh choroby. Na Silvestra to budú dva roky, keď Čína svet informovala, že u 27 ľudí vo Wu-chane zaznamenala vážne ochorenie dýchacích ciest. Odvtedy sa nákaza koronavírusom preukázala u viac ako 281 miliónov osôb a vyše päť miliónov infikovaných osôb zomrelo.