Ohavný zločin fanatika z teroristickej organizácie: Dievčatko (†5) nechal umrieť strašnou smrťou

Taha Al-Jumailly (29) si na súde zakryl tvár a po vynesení rozsudku omdlel. Pred dvoma rokmi ho zatkli v Grécku a následne vydali do Nemecka, kde ho uznali vinným zo zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov, k ich napomáhaniu a ublíženia na zdraví, čo viedlo až k smrti, uvádza BBC. Odsúdený porušil základné ľudské práva a slobody už v roku 2015, keď si so svojou vtedajšou manželkou Jennifer Wenischovou (30) "kúpili" ženu s dieťaťom ako otrokov do domácnosti v Mosule. Ten bol vtedy ešte okupovaný teroristickou organizáciou ISIS.

Zdroj: youtube/World Vision Canada

Neskôr sa presťahovali do Fallujah, kde sa odohral tento ohavný čin. Al-Jumailly pripútal dievčatko reťazou o stoličku a postavil ho pred otvorené okno. Vonku bolo v tom čase takmer 50 stupňov. Mal to byť trest za to, že si pomočilo matrac. Dievčatko napokon od smädu a z veľkého tepla umrelo. Bývalá manželka odsúdeného bola takisto odsúdená na desaťročný nepodmienečný trest odňatia slobody. V oboch súdnych procesoch vypovedala matka zosnulej, ktorá tyraniu prežila.

Predsedajúci sudca krajinského súdu v nemeckom Mníchove vzniesol nad Wenischovou rozsudok po tom, ako vyhlásil, že dieťa bolo "úplne bezbranné a vystavené takej situácii, kedy mala odsúdená predpokladať, že mu hrozí smrť". Tá sa však na súde bránila, že sa bála agresie zo strany svojho manžela, ak by nejako zasiahla. Právnici preto požadovali len dvojročný podmienečný trest za napomáhanie teroristickej organizácii. Navyše svedectvo matky, ktorá celú vec zažila na vlastné oči, bolo z pohľadu právnikov Wenischovej nedôveryhodné a podľa nich neexistoval žiadny dôkaz o tom, že dievča, ktoré bolo prevezené do nemocnice, aj skutočne zomrelo.

Bála sa manžela, no používala AK-47

Wenischová pochádza z Lohne v Dolnom Sasku. V roku 2013 konvertovala na islam a presťahovala sa do Iraku, aby sa mohla pripojiť k teroristickej organizácii Daeš. V roku 2015 sa stala členkou samozvanej polície hisbah a hliadkovala v mestských parkoch vo Fallujah a Mosule. Vyzbrojená automatickou zbraňou AK-47 a vestou s výbušninami sa starala o poriadok, teda prísne pravidlá ISIS týkajúce sa obliekania, správania sa na verejnosti a zákaz pitia alkoholu a fajčenia na verejnosti.

Zdroj: TASR/AP

Nemecko už obvinilo niekoľkých cudzincov z vojnových zločinov a prečinov proti ľudskosti spáchaných v zahraničí. V takomto prípade sa použila právna zásada univerzálnej jurisdikcie, ktorá umožňuje stíhanie zločinov spáchaných aj na pôde iného štátu.