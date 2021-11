Na stromčeku v Bielom dome je aj fotografia Donalda Trumpa

Podľa novinárov, ktorí absolvovali prehliadku vianočne vyzdobeného Bieleho domu, sa Trumpov nástupca v úrade prezidenta, Joe Biden so svojou manželkou Jill snažia aspoň symbolicky prispieť k zmierneniu napätia v bezrecedentne polarizovanej americkej spoločnosti, píše agentúra AFP. Bidenovci zavesili zarámovanú fotografiu Trumpovcov k snímkam iných prezidentských párov či rodín, ktoré zdobia jeden z vianočných stromčekov v Bielom dome.

Na stenách Bieleho domu visia zarámované vianočné pohľadnice podpísané Donaldom Trumpom - a to aj napriek nepriateľstvu medzi bývalým a súčasným prezidentom. Joe Biden takmer nikdy nevysloví meno svojho predchodcu, a Trump naďalej trvá na tom, že prezidentské voľby v roku 2020 vyhral on, nie Biden. Vianočne vyzdobené sídlo prezidenta USA vo Washingtone si tento rok osobne prezrie zrejme oveľa menej ľudí a verejné prehliadky sú stále pozastavené z dôvodu pretrvávajúcej hrozby infekčnej choroby COVID-19.

Aj dobrovoľníci, ktorí zdobia Biely dom, prišli tento rok len z okolia Washingtonu, nie z celých Spojených štátov ako v minulých rokoch. Počas minulého týždňa vyzdobili reprezentačné miestnosti Bieleho domu ozdobami na vybranú tému - Darčeky od srdca. "To, čo považujeme za posvätné, nás spája a prekračuje vzdialenosti, čas a dokonca aj obmedzenia pandémie: viera, rodina a priateľstvo; láska k umeniu, učeniu a prírode; vďačnosť, služba a komunita; jednota a mier," napísali Bidenovci v sprievodcovi vianočnými sviatkami v Bielom dome pre rok 2021.

Excited to share that the Official White House Christmas tree is up in the Blue Room! pic.twitter.com/od943V0k5Q