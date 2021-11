Napätie na východe! Rusi sa chvália novou zbraňou: NATO paralyzujeme na zemi, na mori aj vo vzduchu

MOSKVA - Nové ruské rakety by mohli ochromiť až 32 satelitov NATO. Moskva takýmto spôsobom varuje Spojené štáty, aby sa nesnažili odpovedať na postup takmer 100-tisíc ruských vojakov, ktorí mieria k hranici s Ukrajinou.

Pomocou novej technológie "Star Warrior", ktorou disponujú ruské ozbrojené sily, môže dôjsť k situácii, že americké lietadlá, lode aj pozemné sily budú doslova ochromené. Rusku ide hlavne o to, aby rakety NATO, ktoré sú vo vzduchu navádzané systémom GPS, boli pri prípadnej provokácii na Ukrajine nepoužiteľné, píše Daily Mail.

USA sa obávalo útoku na ISS

Ruská štátna televízia sa v utorok večer vyjadrila, že protisatelitné rakety ASAT môžu oslepiť okrem 32 satelitov NATO aj ich pozemné, vzdušné a lodné sily. Táto technológia prešla úspešným testom na nefunkčnom ruskom satelite ešte minulý týždeň. Dráha letu bola v priamej blízkosti Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), čím Rusko vyvolalo pobúrenie a veľké obavy zo strany Washingtonu. Rusi si toho boli vedomí, pretože po tejto udalosti oficiálne vyhlásili, že to bol varovný výstrel pre Západ. Dmitrij Kiseljov, novinár, moderátor a podporovateľ ruského prezidenta Vladimíra Putina uviedol, že "Rusko zostrelilo len starý satelit Tselina-D na obežnej dráhe. Patrilo to k testom protisatelitného systému."

Zdroj: Getty Images

Hrozba pre NATO prichádza v čase, kedy Rusko poslalo k ukrajinským hraniciam viac ako 94 000 vojakov. Tento počet je vyšší ako v prípade anexie Krymu v roku 2014. Biely dom začiatkom tohto týždňa uviedol, že má vážne obavy z ruskej aktivity pozdĺž hraníc. Okrem veľkého počtu vojakov sem prichádza aj čoraz viac tankov a odpaľovacích zariadení. "Máme veľké obavy z toho, čo sa práve odohráva pri hranici s Ukrajinou. Vyzývame Moskvu, aby toto napätie uvoľnila," vyjadrila sa pre médiá tlačová tajomníčka amerického prezidenta Joea Bidena Jen Psakiová.

Pokus o upokojenie situácie

Ruská zahraničná spravodajská služba SVR však obvinila Washington z podnecovania hystérie, pričom Moskva odmieta tvrdenia, že ich kroky by mali viesť k spusteniu invázie do Ukrajiny. "Američania len vykresľujú desivý obraz ruských tankov, ktoré začnú obsadzovať mestá na Ukrajine. Dokonca tvrdia, že tieto informácie majú podložené," hlási ruská tlač.

NATO plánuje vyslať jednotky

Prezident Biden už uvažuje o vyslaní odpaľovacích zariadení protitankových striel Javelin, ktoré by sa mohli ukázať ako nevyhnutné na zastavenie prípadného postupu ruských tankov T-80, ako aj vrtuľníkov Mi-17, pôvodne vyrobených pre Afganistan. Niektorí odborníci sú však v otázke vyslania ozbrojených síl NATO na Ukrajinu opatrní, pretože Moskva to môže zobrať ako provokáciu na vyvolanie vojenského konfliktu.

Zdroj: TASR/Ajit Solanki

Nudol, v Rusku prezývaný "Hviezdny bojovník", bol testovaný v rokoch 2014 až 2020 celkovo deväťkrát. Minister obrany Sergej Šojgu potvrdil, že nový systém zasiahol satelit s vysokou presnosťou a úlomky, ktoré po zrážke vznikli, nepredstavujú pre obyvateľov Zeme žiadne nebezpečenstvo. „Zostrelenie satelitu prišlo po tom, ako USA dokončili testy svojej hypersonickej rakety Tsirkon,“ dodal.

Napätie medzi oboma stranami sa vystupňovalo tento týždeň po tom, ako USA ukázalo mapy Ukrajiny, kde boli zaznačené lokality výskytu ruských jednotiek. Vojaci by boli schopní prejsť na Ukrajinu z Krymu, od ruských hraníc aj Bieloruska v celkovom počte takmer 100-tisíc jednotiek. Navyše by tu ešte bola aj podpora zo vzduchu. Tento scenár by prekonal aj anexiu Krymu v roku 2014.

Iné zdroje zase tvrdia, že Rusko povolalo k hraniciam Ukrajiny armádu v rámci najväčšej mobilizácie od čias Sovietskeho zväzu. Moskva takéto informácie popiera. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že presuny ruských jednotiek nikoho neznepokojujú a Ukrajinu označil za agresora. "Na Ukrajine sa situácia stupňuje, avšak provokácie vedené s použitím sily tu organizujú a členovia NATO." Zo strany USA však znejú správy, že pokiaľ sa Rusko pokúsi zopakovať niečo podobné ako v roku 2014, kedy prešlo nepovolene so svojimi jednotkami do Ukrajiny a narušilo tak jej suverenitu, bude sa tento krok považovať za ďalšie stupňovanie napätia.