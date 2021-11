V Británii obvinili tínedžera z vraždy 12-ročného dievčaťa: Ohavný čin sa udial v Liverpoole

Ava Whiteová bola vo štvrtok s priateľmi v meste, kam si zašli po slávnostnom rozsvietení vianočných svetiel. Pri útoku o 20.39 h miestneho času (21.39 h SEČ) utrpela "katastrofálne zranenia", uviedla polícia grófstva Merseyside.

Ava White: Boy, 14, charged with murder of 12-year-old girl in Liverpool city centre https://t.co/YNPp9Wp3RM