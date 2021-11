Poľovník narazil na medvedicu s mláďatami: Hororové detaily útoku, odhryzla mu lýtko!

PARÍŽ - Sedemdesiatročný lovec na juhozápade Francúzska zastrelil medvedicu, ktorá ho napadla a zranila, uviedla na svojom webe stanica BBC s odvolaním sa na miestne úrady. Incident zo sobotňajšieho popoludnia teraz vyšetruje polícia. Úrady označujú stav zraneného za znepokojujúci. Prípad podľa miestnych médií nepochybne prileje olej do boja medzi stúpencami a odporcami medveďov v Pyrenejach.

Kamera opäť zachytila medveďa, tentokrát blízko obce Obyce (archívne video)

Muž bol spolu s ďalšími členmi miestneho loveckého združenia na love na diviakov, ale blízko obce Seix narazil na medvedicu s mláďatami. Vypálil na šelmu zo svojej pušky dva výstrely a zabil ju. Ešte predtým mu ale medvedica vážne zranila nohu, a tak musel byť prepravený do nemocnice v Toulouse. Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou uviedla, že medvedica lovca niekoľkokrát uhryzla do nohy a poškodila mu stehennú tepnu. Poľovníka musela zachraňovať jednotka horských záchranárov.

Jeden zo svedkov opísal okamihy hrôzy

"Bol som trochu ďalej a nevidel som, čo sa deje, ale počul som volanie vo vysielačke. Medvedica ho napadla a schmatla za nohu, odtrhla mu lýtko. A zranila ho aj na druhej nohe. Jednej osobe sa ale podarilo zastaviť krvácanie, kým nedorazila pomoc," opísal nešťastnú príhodu miestnemu portálu La Depeche jeden z členov loveckého združenia. "To, čo sa mohlo stať, sa nakoniec stalo. Neprekvapuje ma to, medvede sa približujú k ľudským obydliam, pretože v horách už nie je čo jesť. Ale kolega zastrelil šelmu v sebaobrane," dodal.

"Naozaj sa stalo to, čoho sme sa obávali. Je vidieť, aké je spolužitie medveďov a ľudí ťažké," povedala predsedníčka miestneho snemu Christine Tequiová, podľa ktorej nebezpečenstvo zvyšuje rastúci počet medveďov v regióne. Medvede hnedé, ohrozené vo svojom pôvodnom území vyhynutím, začalo Francúzsko v 90. rokoch minulého storočia znovu vypúšťať do Pyrenejí, išlo ale o medvede pôvodom zo Slovinska.