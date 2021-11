Hororový útok medveďa: Vlámal sa do chaty, v ktorej oddychovala rodina, takmer zabil matku!

SACRAMENTO - Šesťdesiatšesťročná žena z Kalifornie sa spamätáva z hrozivého útoku medveďa, ktorý vtrhol do jej chaty v pohorí Sierra Nevada. Utrpela pri tom mnohé zranenia, najmä na tvári. Zviera do domu podľa nej prilákali avokáda, ktoré so sebou priniesli z mesta.

Ako zabrániť problémom s medveďom: Inšpekcia ŽP poukazuje na najčastejšie chyby

Laurel-Rose von Hoffmanová trávila dovolenku vo svojej chatke pri jazere Tahoe. V sobotu 30. októbra skoro ráno ju zobudili divné dunivé zvuky ozývajúce sa z prízemia. Najprv si myslela, že je to jej syn, no keď zišla dolu schodmi, naskytol sa jej príšerný pohľad. V kuchyni vystrájal obrovský medveď druhu baribal, ktorý sa hrabal v mrazničke a vyhadzoval jedlo na zem. Keď zbadal Laurel, okamžite sa k nej rozbehol a zaútočil na ňu. "Pamätám si len, že mi mával veľkou labou pred tvárou. Potom som už len cítila, ako mi trhá telo," spomína si na desivé okamihy bývalá lekárka, ktorá v súčasnosti podstupuje liečbu chemoterapiou, pretože má lymfóm.

Zdroj: Facebook/Laurel-Rose von Hoffmann-Curzi

Hodila na neho paplón

Žene sa podarilo vybehnúť hore na poschodie, no medveď utekal za ňou. Hodila na neho paplón, vďaka čomu získala viac času. V tom čase sa už zobudili jej manžel a syn, ktorí vybehli zo svojich izieb. Vtedy sa šelma konečne stiahla a vybehla z domu. Hoffmanovej manžel okamžite privolal záchranku, ktorá Američanku previezla do nemocnice. Utrpela viaceré zranenia tváre, krku, chrbta, ramena a ďalších častí tela. Medveď ju okrem iného pohrýzol do ľavého prsníka a brucha. Lekári následne predpísali pacientke antibiotiká, aby zabránili vzniku infekcií a zápalov, keďže má v dôsledku chemoterapie oslabenú imunitu, a taktiež preto, lebo medvede sú nosičmi rôznych baktérií.

Medveď pozná našu chatu

Laurel spolu so svojou rodina chodila na chatu pri jazere pravidelne, najmä teraz, keď kvôli rakovine a pandémii nemôže chodiť príliš medzi ľudí. "Bolo by nebezpečné tam teraz ísť, pretože medveď pozná našu chatu, vie, že v nej je jedlo a vie, ako sa do nej dá dostať," uviedla. Kapitán Patrick Fory z kalifornskej Agentúry pre ryby a voľne žijúce živočíchy informoval, že okolo chaty umiestnili pasce. Ak sa im ho podarí chytiť, bude musieť byť uspatý.

Medveď čierny alebo medveď baribal je jediný druh medveďa, ktorý žije v Kalifornii vo voľnej prírode. Momentálne ich je tam okolo 25 000 až 30 000. Viaceré z nich sa pohybujú aj v okolí jazera Tahoe, kde došlo k útoku. Táto oblasť je čiastočne urbanizovaná, v dôsledku čoho si zvykli na ľudí a neboja sa ich. Podľa Foya sa stáva veľmi často, že sa niekomu vlámu do domu či auta alebo sa hrabú v kontajneroch.