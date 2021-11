VIDEO Turista narazil na medvediu rodinu: Desivý útok medvedice! Dobehla s otvorenou papuľou a...

CANMORE - Kanaďan Peter Graham prehovoril o svojom stretnutí so samicou grizlyho, ku ktorému došlo zhruba pred dvomi mesiacmi v oblasti Kananaskis v provincii Alberta. Muž so zjazvenou tvárou si vraj spomína na každú sekundu tohto desivého útoku a hovorí, že v budúcnosti bude určite obozretnejší.

Útok grizlyho sa, našťastie, pre 38-ročného muža skončil šťastne. Jazvy na tele, ktoré mu túto udalosť budú navždy pripomínať, sú však podľa jeho slov iba maličkosťou v porovnaní s tým, čo prežíva vo svojom vnútri. "Mám v živej pamäti každú desivú sekundu utrpenia, ktoré som prežil," hovorí Kanaďan. Už sa vraj stretol s mnohými medveďmi, ale keď uvidel túto samicu, bolo to iné. "Časť môjho mozgu presne vedela, čo sa stane, no jeho druhá časť to popierala. Videl som, že sú tam aj jej dve mláďatá a pochopil som, že som vo vážnom nebezpečenstve."

K stretu došlo v pohorí v okolí mesta Canmore. Často chodieva na túry sám a ťahá ho to mimo chodníkov plných turistov. V nedeľu 26. septembra sa vydal do oblasti Highwood Pass v Kananaskis Country. V tom čase tam ale parkovalo mnoho áut a boli tam stovky turistov. Keďže chcel byť Graham sám, zamieril do oblasti, ktorú dobre poznal a vedel, že tam bude mať pokoj. Nakoniec sa mu síce podarilo vzdialiť sa od ľudí, ale samotu si vychutnával asi iba hodinu. Zbadal totiž medvedicu s dvomi mláďatami.

"Ocitli sme sa veľmi blízko seba a navzájom sme sa vyľakali. Pamätám si, že otočila hlavu, uvidela ma a rozbehla sa ku mne v plnom šprinte. Už bolo neskoro čokoľvek robiť. Jediné, čo som mohol, bolo chrániť sa rukami. Dobehla ku mne s otvorenou papuľou a zahryzla mi do hlavy. Pamätám si silu jej zubov a počul som, ako jej zuby škrípu o moju lebku. V tej chvíli som pochopil, že je to veľmi zlé," opísal hororové chvíle. Peter mal síce so sebou sprej na medvede, ale nedokázal sa k nemu dostať. Medvedica bola naozaj veľmi silná, hrýzla ho do brucha a triasla ním. Väčšinu času mal zatvorené oči.

Všetko vraj trvalo pár sekúnd. Grizly potom odišiel a Graham ho už nevidel. Našťastie sa mu podarilo stlačiť tlačidlo SOS na núdzovom GPS a našiel aj kúsok gázy, ktorou si obmotal krvácajúcu hlavu. Takto došiel až k diaľnici. Asi o hodinu začul nad sebou vrtuľník. Celá záchranná akcia a nastupovanie do helikoptéry vyvolalo v Peterovi ďalší nával adrenalínu. Následne v Galgary podstúpil operáciu, počas ktorej mu zašili všetky rany. Na hlave má 46 stehov, na tvári 26. Utrpel zranenia takmer na každej časti tela, ale verí, že sa zotaví.

Podľa údajov organizácie Alberta Environment and Parks došlo v Alberte tento rok zatiaľ k deviatim útokom medveďa grizlyho, pričom tri z nich boli smrteľné. "Do hôr chodí teraz veľa ľudí a dochádza k interakcii s divou zverou. Šanca, že k tomu dôjde, je síce malá, ale stať sa to môže a tento prípad je toho dôkazom," uviedol biológ Jay Honeyman. Graham dodal, že nabudúce bude v lese hlučnejší, aby na svoju prítomnosť upozornil divokú zver a sprej na medvede bude nosiť na dostupnom mieste. Všetkým, ktorí navštevujú hory, pripomenul, aby neprekračovali určité hranice a rátali so všetkým.