Hororové VIDEO: Matka hodila svoju dcéru (3) do medvedieho výbehu v zoo!

TAŠKENT - Trojročné dievča, ktoré jeho matka hodila do medvedieho výbehu v zoologickej záhrade v Taškente, je mimo ohrozenia života. Dieťa utrpelo odreniny a modriny v dôsledku pádu z výšky, ale šelmy ju nezranili, uviedla agentúra TASS s odvolaním sa na uzbeckú televíziu. Momentálne je v starostlivosti zdravotníkov.

Z vypočúvania matky vyplynulo, že sa ocitla v hlbokej depresii, keď ju aj s dvoma malými deťmi opustil muž a odišiel do Ruska. Tridsaťjedenročná zamestnankyňa jednej z taškentských vysokých škôl je stíhaná za pokus o úkladnú vraždu bezmocnej osoby, spáchaný za priťažujúcich okolností.

Žena minulý piatok na poludnie miestneho času (8:00 SEČ) pred zrakmi prizerajúcich hodila svoju dcéru z takmer päťmetrovej výšky do medvedieho výbehu. Medveď zvaný Zuzu zostúpil k dievčaťu, oňuchal ho a odišiel. Ošetrovatelia potom odlákali medveďa, aby mohli dievčatko preniesť na ošetrovňu, kde sa nezistili vážnejšie zranenia. To, že sa šelma správala tak pokojne, zoo vysvetlila správnym a citlivým zaobchádzaním so zvieraťom v zajatí.