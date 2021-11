Babiš si uctil udalosti 17. novembra ešte za tmy: Dôvodom bola bezpečnostná hrozba, ľudia mu nič nedarovali!

PRAHA - Ešte za tmy, zhruba okolo 6:00, prišiel dnes premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrami Karlom Havlíčkom a Alenou Schillerovou si uctiť výročie 17. novembra k pamätníku Zamatovej revolúcie na pražskej Národnej triede. Uviedla to dnes Česká televízia.

Premiér na Národnej triede položil veniec. Skorý príchod odôvodnil tým, že dostal varovanie, že po ňom ľudia chcú hádzať vajcia. "Nám povedala ochranka, že na nás budú hádzať vajíčka, tak preto sme prišli skoro," povedal Babiš Českej televízii. Pri pamätníku sú od rána demonštranti, podľa ČT volali rôzne heslá na predsedu vlády aj ráno, keď prišiel. Pietne miesto ale strážia policajti a k výrazným incidentom nedošlo, uviedla ČT.

Protestujúci majú napríklad transparent s nápisom „Kvety od eštebákov a ruskočínskych kolaborantov sem naozaj nepatria! Tak snáď už je to tento rok naposledy!" Na miesto od rána prichádzajú aj ďalší politici, po 8:00 položil k pamätníku veniec aj zástupca Kancelárie prezidenta republiky. Prizerajúci sa naňho kričali: Ruský šváb. Prezident Miloš Zeman je kvôli ochoreniu v Ústrednej vojenskej nemocnici. Popoludní ho tam má navštíviť predseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. Mal by mu priniesť zoznam kandidátov na ministrov.

Zdroj: Twitter/Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky

Česko si dnes pripomína 32 rokov od udalostí, ktoré viedli k pádu komunizmu, a 82 rokov od uzavretia vysokých škôl nacistami. Na rozdiel od vlaňajška, kedy sa kvôli šíreniu koronavírusu konali akcie prevažne on-line, budú tento rok akcie napriek zhoršujúcej sa epidémii späť na námestiach a v uliciach. Pripomienku historických okamihov doplnia debaty a demonštrácie týkajúce sa aktuálnych tém, ako sú občianske práva a opatrenia proti epidémii covidu-19. Na Národnú triedu dorazia počas dňa aj ďalší politici.

Komunizmus podľa Klausa neporazili študenti, zrútil sa ako totalitný režim

Pád komunizmu mal globálny charakter, komunizmus neporazili ani naši študenti, ani naši disidenti, zrútil sa ako každý podobný namyslený pokus násilím potlačiť ľudskú slobodu, povedal pri dnešnej piete pri Hlávkovom internáte bývalý český prezident Václav Klaus. Na mieste, kde nacisti 17. novembra 1939 zatýkali študentov a odvážali ich do koncentračného tábora, povedal, že pošliapanie pamiatky statočných študentov o 50 rokov neskôr sa stalo poslednou kvapkou, ktorou pohár pretiekol.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

"My, ku ktorým 17. november 1939 dodnes neprestal naliehavo hovoriť, my, ktorí sme aktívne prežili udalosti novembra 1989, začíname mať obavu, že sa vracajú časy, o ktorých sme si mysleli, že sa už nikdy vrátiť nemôžu," povedal Klaus, ktorý patrí ku kritikom opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu. Za svoje vystúpenie vlani 28. októbra, keď nemal napriek vtedajším vládnym opatreniam nasadené rúško, dostal pokutu. Odvolal sa proti nej, považuje ju za politický akt.

"Musíme sa sústrediť skôr na to, čo nás spája, než čo nás rozdeľuje. Zložité otázky, ktoré nás čakajú, dokážeme v budúcnosti vyriešiť len vtedy, ak ich budeme riešiť spoločne. Som hrdý na to, že v dôležitých historických momentoch aj nedávno pri epidémii covidu boli naši študenti a pedagógovia pripravení, odhodlaní a statoční. Verím tomu, že to tak bude aj v budúcnosti," povedal dnes rektor UK Tomáš Zima.

Zdroj: archív TASR, wikipedia.org

Aj predseda Študentskej komory Rady vysokých škôl Michal Farník pripomenul odvahu a hrdinstvo českých vysokoškolských študentov z oboch prelomových čias. "Českí študenti sú považovaní za vôbec prvých, ktorí zdvihli svoj hlas proti nacistickým utláčateľom," pripomenul a dodal, že o 50 rokov neskôr prejavili svoje odhodlanie bojovať za slobodu a demokraciu pri demonštráciách proti komunistickému režimu.

"Dedičstvo odvahy, hrdosti, cti a prekonávania tých najťažších prekážok pre vyššie dobro si ako študenti nesieme aj dnes. Oproti rokom 1939 a 1989 neporovnateľnou, avšak dôležitou ukážkou je zapojenie študentov do boja s pandémiou, ktorú niektorí z mojich predrečníkov zbytočne bagatelizujú," povedal a zožal za to veľký potlesk prítomných. Pripomínanie historických udalostí podľa neho študentov motivuje k tomu, aby sa snažili aktívne zlepšovať spoločnosť. "Nikde inde na svete nemajú študenti taký vzor ako my tu v Českej republike a na Slovensku," povedal.

Zdroj: archív TASR, wikipedia.org

Usporiadatelia piety pri Hlávkovom internáte dnes Klausov prejav označili ako hlavný z tých, čo tu zazneli. Klaus dnes uviedol, že je dnes ľuďom opäť vnucovaná utópia, ktorá o sebe vyhlasuje, že je založená na vede. "Opäť jej má byť - v mene údajných vyšších cieľov - obetovaná sloboda jednotlivca. … Tak ako v smutných dobách minulosti sa od súčasných generácií požadujú obete, ktoré vraj vyplašia epidémiu, a ktoré o niekoľko storočí údajne pomôžu vývoju teploty na našej planéte," povedal.

Klaus je dlhé roky známy aj tým, že odmieta teórie o globálnom otepľovaní. "Hovoria nám, že je človek nepriateľom budúcnosti, hovoria nám, že máme obetovať prosperitu a budúcnosť našej krajiny a osudy svojich detí a vnukov chimére boja s podnebím," uviedol. Odkaz 17. novembra podľa neho optimisticky naznačuje, "že hlásatelia a propagátori novej jedinej pravdy nakoniec prehrajú, a že prehrajú rovnako, ako prehrali ich predchodcovia v roku 1939 a v roku 1989. Je dobre, že si tento odkaz stále pripomíname," povedal. Tradičnej pietnej spomienky na uctenie pamiatky študentov pri Hlávkovom internáte sa zúčastnili aj rektori niektorých ďalších vysokých škôl a politici.